Unfaithful – L’amore infedele, stasera 24 marzo su Rai2: trama, cast e curiosità del film con Richard Gere

Amore ad alta tensione su Rai2. Stasera 24 marzo alle 21,20 andrà infatti in onda Unfaithful – L’amore infedele, thriller-erotico del 2022 con Richard Gere e Diane Lane nei panni dei coniugi Edward e Connie. Nel cast anche Oliver Martinez, Kate Burton ed Erik Per Sullivan. Il film è un remake del classico francese Stéphane, una moglie infedele del 1969 di Claude Chabrol in cui recitò anche l’italiana Donatella Turri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Unfaithful – L’amore infedele, trama e cast del film stasera 24 marzo 2022 su Rai2

Edward e Connie Sumner sono sposati da 11 anni e la loro vita coniugale sembra procedere a gonfie vele. Vivono in una bella casa nella periferia di New York assieme al figlio Charlie e hanno entrambi una buona posizione lavorativa che garantisce loro stipendi di tutto rispetto. Un giorno però, mentre passeggia per strada, la donna si scontra con un giovane e affascinante sconosciuto di nome Paul Martel (Olivier Martinez), venditore di libri antichi giunto dalla Francia. L’uomo si offre di medicare Connie e, nel salutarla, le regala uno dei suoi volumi. Il giorno dopo, Connie trova fra le pagine un bigliettino da visita e decide di chiamarlo per ringraziarlo. I due si rivedono ancora una volta e tra i due si accende la passione.

Connie, seppur contenta del suo matrimonio, intraprende una relazione con Paul che consuma alle spalle del marito e in ogni luogo disponibile. Con il tempo, la donna scopre che non è l’unica nelle grazie di Paul, ma non riesce a lasciarlo per via di quella che ormai è divenuta ossessione. Nel frattempo, il marito Edward inizia a nutrire sospetti sulla fedeltà della compagna, che si è staccata sempre più da lui e dal figlio. Quando un detective privato gli fornisce le prove dell’adulterio della moglie, decide di affrontare il rivale in amore.

Unfaithful – L’amore infedele, qualche curiosità sul film: attenzione SPOILER

Il film Unfaithful presenta due finali alternativi, l’uno presente nella versione cinematografica in onda anche stasera 24 marzo e l’altro rilasciato per l’edizione in Dvd. In quest’ultimo, Edward dopo aver ucciso il suo rivale Paul per gelosia, invece di fuggire con la moglie dal Paese per occultare il suo delitto decide di recarsi alla centrale di polizia per consegnarsi. Come riporta Imdb, inizialmente la produzione aveva optato per questa conclusione, definita più hollywoodiana, ma infine si optò per il finale romantico.

Volti principali dei due protagonisti sono Richard Gere e Diane Lane, ma inizialmente i piani erano molto diversi. Per il ruolo di Connie era stata scelta Jennifer Lopez, ma la popstar rifiutò poiché non era riuscita a capire il senso profondo della sceneggiatura. Per vestire i panni di Edward erano invece stati contattati George Clooney, Johnny Depp, Robert Redford, Bruce Willis e John Travolta, ma nessuno dei cinque decise di accettare la parte.