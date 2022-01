Undercover, stagione 3: uscita, trama e anticipazioni

Undercover 3 torna su Netflix! La celebre fiction belga-olandese, distribuita dal colosso dello streaming a livello internazionale, è disponibile dal 10 gennaio 2022 con otto nuovi episodi inediti. Ecco la trama della nuova stagione di Undercover.

Undercover 3 torna su Netflix. Gli otto nuovi episodi della serie sono stati rilasciati il 10 gennaio 2022 sulla piattaforma streaming. La fiction thriller creata da Nico Moolenaa, produttore insieme a Jan Theys e Ivy Vanhaecke, è composta da otto episodi, ciascuno ha inoltre una durata circa di 50 minuti.

Undercover 3, la trama

In seguito agli eventi della seconda stagione, Bob (Tom Waes) è stato licenziato dal dipartimento di polizia e rischia adesso una condanna in prigione. Nel frattempo, Ferry è stato rilasciato dal carcere e ha fatto una scoperta difficile da digerire. Il suo posto come leader del traffico di ecstasy è stato preso da una nuova gang più forte e scaltra, guidata dalla coppia turca Serkan e Leyla Bulut (Murat Seven e Nazmiye Oral).

A questo punto, Bob Lemmens e Ferry Bouman (Frank Lammers) devono collaborare, seppure per interessi diversi, per smantellare la nuova rete turca del traffico di ecstasy. Non è impresa facile, tuttavia, per via della presenza di una talpa all’interno del dipartimento. L’imprevisto porta Patrick Diericks (Jeroen Van Der Ven) a rivolgere una proposta a Bob: può far sparire la sua causa legale se Bob torna sotto copertura per infiltrarsi nella gang di Serkan per smascherare il traditore.

Il cast della terza stagione

Chi torna nel cast di Undercover 3? Nel nuovo capitolo della fiction belga-olandese rivediamo i già citati Tom Waes e Frank Lammers nei rispettivi ruoli di Bob Lemmens e Ferry Bouman. Con loro tornano anche: