Influenza, partenza record: più colpiti gli under 5

L’influenza 2021 è più aggressiva di quella dello scorso anno. A dirlo sono direttamente i numeri, che parlano di casi più che raddoppiati già dai primi giorni del suo arrivo. La fascia d’età che patisce maggiormente il virus è quella sotto i 5 anni. Si parla di circa 207 mila casi registrati nella sola settimana che va dall’1 al 7 novembre. Se a questi numeri si aggiungono quelli relativi a quanto osservato nel mese di ottobre, i casi salgono a circa 573 mila. Per usare un termine ormai celebre a causa della pandemia e dei dati sulla diffusione del Covid, l’influenza fa registrare un tasso di incidenza pari a 3,5 pazienti per ogni mille assistiti.

Influenza, più che raddoppiati i casi rispetto allo scorso anno

Come detto, la fascia d’età maggiormente colpita è quella degli under 5. A dirlo è stato il rapporto Influnet dell’Istituto superiore di sanità. Una partenza col botto, quindi, per l’influenza stagionale. I dati sono destinati a crescere e risultano essere più che raddoppiati rispetto alla stagione 2019-2020. Nella stessa settimana, ma un anno fa, il tasso di incidenza era dell’1,15 ogni mille assistiti. I dati, però, passano anche dall’attivazione della sorveglianza. Ben nove le Regioni che ancora non hanno attivato InfluNet. Si parla di Valle d’Aosta, le Province autonome di Bolzano e Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Tra quelle che hanno attivato il sistema, invece, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna risultano essere le Regioni più colpite.

Influenza, vaccini anche in farmacia in Molise

Alcune Regioni, come il Molise, si stanno attrezzando per permettere ai cittadini di potersi vaccinare contro l’influenza anche in farmacia. Una soluzione che potrebbe agevolare la campagna di vaccinazione, altamente consigliata dal governo e dai pediatri. C’è, però, un problema. In farmacia si potranno vaccinare soltanto i maggiorenni. Gli under 18, una delle fasce più colpite, dovranno essere assistiti da pediatri e medici di base.