Unabomber, stasera su Rai2 il documentario sui criminali in Italia e Usa

Un solo nome, due volti e decine di attentati che hanno riempito le pagine della cronaca mondiale. Stasera 13 ottobre alle 21.25 Rai2 trasmetterà Unabomber, documentario che ripercorre la storia dei due criminali che hanno spaventato Usa e Italia. Se lo statunitense ha però un volto, quello del genio della matematica Theodore Kaczynski, diverso è il caso nostrano, mai realmente scoperto nonostante le indagini. Il progetto in onda stasera, realizzato da Rai Documentari e Verve Media Company, riporterà anche testimonianze di chi ha vissuto quei giorni. Spazio a David Wright, vittima scampata a un attentato negli Usa, e David, fratello di Theodore. Per l’Italia interverrà il giornalista e scrittore Gianni Riotta. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Unabomber, temi e ospiti del documentario stasera 13 ottobre 2022 su Rai2

Theodore Kaczynski e gli attentati negli Stati Uniti

Il racconto partirà da Theodore Kaczynski, giovane americano e genio della matematica che ha terrorizzato l’America fra gli Anni 70 e 90. Unabomber è l’acronimo di University and Airline Bomber che l’Fbi assegnò al criminale, che spesso colpiva le università e una volta tentò una strage in volo. A 27 anni, già insegnante all’Università di Berkley per le sue brillanti capacità, Theodore lasciò il lavoro per via dei suoi problemi di schizofrenia. Sul finire degli Anni 70 iniziò i suoi attentati, inviando pacchi bomba in nome di una personale guerra contro la tecnologia. Uccise tre persone, ferendone altre 23. Ebbe inizio una delle più grandi cacce all’uomo nella storia americana, conclusasi con l’arresto nell’aprile 1996. Nel doc, interverranno il fratello di Theodore, David Kaczynski, e una vittima scampata agli attentati, David Wright.

Unabomber in Italia, dai primi attentati alla fine delle indagini

Proprio in quegli anni, un emulatore iniziò a muoversi in Italia, seminando il panico in tutto il Paese. Tra il 1994 e il 2006 fabbricò infatti circa 30 ordigni, colpendo sagre cittadine, spiagge, supermercati, cimiteri e chiese. Un fil rouge noto solo a lui che lasciò l’intera popolazione nell’incredulità e nell’incertezza. Il docu Unabomber potrà sfruttare la voce di Gianni Riotta, giornalista e scrittore che fornirà le sue testimonianze. La narrazione inizia il 21 agosto 1994 a Sacile (Pordenone), dove un tubo-bomba ferisce una mamma e le sue due figlie durante la sagra di paese. È solo il primo di una serie di attentati che sconvolgeranno il Nord est d’Italia. Nel 1996 a Lignano Sabbiadoro un bagnante, aprendo l’ombrellone, vede cadere un oggetto che gli recide l’arteria femorale. Quattro anni dopo, il 6 luglio 2000, a Lignano, un nuovo attentato colpì un carabiniere in pensione, ferendolo gravemente.

Niente più tubi-bomba, ma piccoli congegni nei supermercati. Fra le uova, nei pomodori, potevano essere ovunque. Unabomber colpì anche i bambini. Il 25 aprile 2003 la piccola Francesca Girardi perse l’occhio destro e subì gravi danni a una mano e a un braccio. La Polizia creò il pool anti-unabomber sotto la direzione di Diego Parente. I sospetti, grazie al lavoro del Pm di Venezia Luca Maria Marini, ricaddero sull’ingegner Elvo Zornitta, esperto di esplosivi. Nel 2006 l’ultimo attentato, sul fiume Livenza. Poche settimane dopo, durante le perquisizioni a casa Zornitta, gli agenti trovarono un paio di forbici compatibili con i tagli su un ordigno di Unabomber. Sembra tutto finito, anche perché gli attentati si fermarono. Una nuova perizia dimostrò una manomissione da parte di Ezio Zernar, direttore tecnico del laboratorio investigazioni criminali della Procura di Venezia. Quest’ultimo venne condannato, mentre il procedimento contro Zonitta archiviato, e le indagini si conclusero con un grande punto interrogativo.