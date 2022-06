Una voce per Padre Pio stasera su Rai1: ospiti e numero solidale

Un gesto contro la povertà e in favore dei più deboli e bisognosi. Stasera 25 giugno, alle 21,25 su Rai1, torna Una voce per Padre Pio, concerto benefico in collaborazione con l’omonima onlus che si tiene ogni anno dal 2000. L’evento andrà in diretta da Pietrelcina, paese che ha dato i natali al santo, mentre alla guida ci sarà Mara Venier. La conduttrice non ha mai nascosto la sua devozione per il frate cappuccino, cui si rivolge nei momenti di difficoltà. Fra gli ospiti ci saranno Matteo Bocelli, Al Bano, Riccardo Cocciante e Beppe Fiorello. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Una voce per Padre Pio, ospiti e conduttrice del concerto stasera 25 giugno 2022 su Rai1

Ideata da Enzo Palumbo nel 2000, Una voce per Padre Pio andrà in onda da Pietrelcina, luogo di nascita del santo che oggi riposa a San Giovanni Rotondo. Il palco sarà allestito in piazza Santissima Annunziata che ospita anche la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Alla conduzione ci sarà “zia” Mara Venier, già alla guida della serata lo scorso anno. «Quando sono stata qui per la prima volta con mio marito (Nicola Carraro, ndr.), ho provato un’emozione fortissima», ha detto la presentatrice a Sorrisi. «Da allora, nei momenti di sconforto, mi rivolgo a Padre Pio chiedendogli di vegliare su di me».

Da Pietrelcina, una serata ricca di musica, testimonianze di solidarietà e momenti di riflessione.#UnaVocePerPadrePio con Mara Venier, sabato #25giugno in prima serata su @RaiUno. pic.twitter.com/tbccHahN6t — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 23, 2022

Al centro della serata ci saranno storie di fede e racconti di coloro che, grazie alla guida e agli insegnamenti del santo, hanno trovato ispirazione e conforto. Interverranno il frate cappuccino Nazario Vasciarelli e monsignor Dario Edoardo Viganò. Il professore Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli invece sarà assieme alla piccola Mahewa, di recente operata nella struttura campana. Spazio per le parole dell’esperto in Otorinolaringoiatria Ciro Lucio Vigliaroli e per la professoressa Concetta Stramacchia, dirigente a Napoli dell’Istituto Comprensivo Statale 88esimo Eduardo de Filippo.

Spazio anche a tanti ospiti del mondo della musica e del teatro. Sul palco di Pietrelcina per Una voce per Padre Pio ci saranno Matteo Bocelli, figlio di Andrea, Beppe Fiorello e Riccardo Cocciante. Spazio anche per i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri e Shel Shapiro. Ritorneranno per il secondo anno consecutivo Al Bano e Orietta Berti. Sul palco anche l’Orchestra Suoni del Sud sotto la direzione del maestro e pianista Alterisio Paoletti. Tutti gli artisti offriranno un loro contributo musicale, cantando i pezzi più significativi della carriera, e racconteranno un passaggio importante della loro vita.

Una voce per Padre Pio, come donare durante la diretta del concerto

Non solo musica e divertimento. Una voce per Padre Pio è anche e soprattutto un evento di solidarietà per i poveri e i bisognosi. Durante l’intera durata della trasmissione si potrà donare un contributo personale telefonando o inviando un sms al numero 45531. Con ogni messaggio da cellulare Tim, Vodafone, Windtre, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali si doneranno 2 euro. Contributo di cinque o 10 euro per chi chiamerà da rete fissa Vodafone, Tim, Windtre, Fastweb e Tiscali e di cinque euro per gli abbonati a Postemobile, Twt e Convergenze. Fra i progetti dell’Associazione, la costruzione di ospedali e scuole in Africa, dove opera da diverso tempo con un solo obiettivo: dare sollievo al prossimo. Grande attenzione anche per i bambini, le donne vittime di violenza e le famiglie indigenti d’Italia.