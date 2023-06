Una voce per Padre Pio stasera su Rai1: scaletta e ospiti

Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina si prepara ad ospitare l’edizione 2023 di Una voce per Padre Pio. Stasera 9 giugno, in diretta su Rai1 alle 21.25, Mara Venier condurrà l’evento benefico che intende raccogliere fondi per l’omonima Onlus attiva in Italia e all’estero. Componendo il numero solidale 45531 sarà infatti possibile donare due euro da mobile o cinque euro da rete fissa per aiutare le persone più in difficoltà. Nel luogo natale del santo invece si esibiranno diversi artisti della musica italiana, da Al Bano ad Arisa, passando per Clementino, i Ricchi e Poveri e Patty Pravo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Una voce per Padre Pio, le anticipazioni di stasera 9 giugno 2023 su Rai1

Costantemente nel palinsesto tv da 24 anni, la trasmissione è nata da un’idea di Enzo Palumbo. Ogni anno racconta storie umane, esperienze di vita e di fede sulle orme del santo di Pietrelcina. Una voce per Padre Pio è però anche veicolo di solidarietà in quanto supporta l’omonima organizzazione che, tramite diversi progetti, aiuta i più bisognosi nel mondo. Tutti i telespettatori potranno donare due euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure cinque euro con chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile. Infine, da cinque a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali. Mara Venier accoglierà sul palco il frate cappuccino Daniele e i professori Guido Oppido e Giulio Basoccu che forniranno testimonianza delle opere di carità in Italia e all’estero.

Sostegno alle persone più fragili in Italia e Africa:

campagna solidale ‘𝓟𝓪𝓭𝓻𝓮 𝓟𝓲𝓸 𝓢𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓐𝓲𝓭𝓮'.

🔴 Per rispondere al bisogno d’aiuto e ampliare i progetti, #RaccoltaFondi promossa dall’organizzazione Una Voce per Padre Pio.#NumeroSolidale 45531. pic.twitter.com/I2qNMt2kjP — Rai per la Sostenibilità – ESG (@raisostenibile) June 8, 2023

Sul palco di Una voce per Padre Pio tante star della musica e del cinema italiani. Confermata la presenza di Michele Placido, Leo Gassmann, Nino D’Angelo e Arisa. Non mancheranno i Ricchi e Poveri, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi e infine Clementino. Ad accompagnare ogni esibizione ci sarà l’Orchestra del Sud sotto la direzione del maestro Alterisio Paoletti. Una voce per Padre Pio sarà però occasione anche di riflessione, con diverse testimonianze delle missioni della Onlus in giro per il mondo. Si potranno vedere i progressi in Africa fra Camerun e Costa d’Avorio, dove centinaia di bambini disabili non hanno i mezzi necessari per affrontare la vita. Si volerà anche a Napoli, dove le richieste di aiuto sono cresciute del 40 per cento dopo la pandemia. Senza dimenticare il progetto “Aggiungi un posto a tavola” che sostiene le famiglie di profughi giunte dall’Ucraina per fuggire dalla guerra.