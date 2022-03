Una semplice domanda, il nuovo show di Alessandro Cattelan: trailer, cast e uscita della serie tv di Netflix

Alessandro Cattelan torna sul piccolo schermo, stavolta in streaming. Il conduttore di Tortona ha infatti firmato con il colosso Netflix un docu-show in sei episodi, prodotto da Fremantle, nel quale sarà protagonista. Dopo 10 anni a Sky tra X Factor ed il suo E poi c’è Cattelan, nel 2021 ha condotto su Rai Uno il suo show Da Grande, confermando il proprio talento a reggere il palco. Ecco quando esce Una semplice Domanda e di cosa si tratta.

Quando esce ‘Una Semplice Domanda’ su Netflix

Il nuovo show di Alessandro Cattelan sarà disponibile in 190 Paesi a partire dal 18 marzo 2022, su Netflix. Una Semplice Domanda nasce da una riflessione del conduttore in risposta ad una domanda posta da sua figlia Nina: “Come si fa a essere felici?“. Alla ricerca di questa risposta, tema fondamentale del docu-show – Alessandro Cattelan ha viaggiato, tra Italia ed estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione.

Su Instagram il celebre conduttore di Tortona ha pubblicato nelle ultime ore un video di presentazione a corredo di una didascalia scherzosa ed ironica: “Lo storytelling è una truffa. Una semplice domanda esce il 18 Marzo in oltre 190 paesi in giro per il mondo. In oltre 188 dei quali, la gente non sa nemmeno chi io sia ( a san marino invece ho fatto la storia )

Sei oneste puntate fatte insieme a tante belle persone che hanno messo grande impegno in quello che hanno fatto.. nei prossimi giorni vi racconterò qualcosa in più. Spero vi piacerà!“.

Com’è nata l’idea di Alessandro Cattelan

L’idea alla base di Una Semplice Domanda, il docu show in uscita a marzo su Netflix, è nata in una sera d’estate mentre il conduttore era in compagnia di sua figlia, la primogenita Nina, nata nel 2012 dal matrimonio con Ludovica Sauer. La piccola ha chiesto improvvisamente al suo papà: “Papà, come si fa a essere felici?“. Da lì, stando alle parole di Alessandro Cattelan, sarebbe nata l’idea del nuovo contenuto Netflix diviso in sei episodi. “Sai, essere felici… Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?”.