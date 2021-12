Una poltrona per due, stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Eddie Murphy e Dan Aykroyd sono i protagonisti di Una poltrona per due, in onda stasera, venerdì 24 dicembre 2021, alle 21.30 su Italia 1. Diretto da John Landis e uscito nelle sale cinematografiche nel 1983, il film racconta la storia di due anziani soci e di una scommessa: trasformare un barbone in un uomo d’affari di successo e un uomo d’affari di successo in un barbone. Così, dopo aver raccolto dalla strada un ladruncolo, incastrano il manager della loro azienda fino a farlo arrestare.

Leggi anche: Il palinsesto con tutti i film di Natale da guardare durante le feste

Una poltrona per due: le cose da sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.30

Una poltrona per due: la trama

I protagonisti della storia sono Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine, due uomini agli antipodi le cui vite sono destinate a intrecciarsi, sullo sfondo di una Philadelphia pronta a festeggiare il Natale. Louis è un cinico agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph e Mortimer Duke. La sua è una vita votata all’apparenza e a una collezione di rapporti superficiali, compreso quello con la fidanzata Penenlope. Billy Ray, invece, è un senzatetto dotato di un’ottima parlantina e di grande fantasia, due qualità che gli permettono di affrontare e superare qualsiasi difficoltà. Il giorno della vigilia di Natale i due si scontrano a causa di un equivoco. Ad assistere alla scena ci sono proprio i fratelli Duke che, discutendo di cosa possa spingere un uomo a diventare un criminale, decidono di coinvolgere l’ignara coppia in un esperimento sociale. Il piano è quello di offrire un incarico importante a Billy e distruggere la reputazione di Winthorpe. Così, mentre il primo scoprirà di avere un innato talento per la finanza e imparerà ad amare la sua nuova vita, Louis incolperà il nuovo arrivato per i guai in cui finirà per trovarsi e, ben presto, si accorgerà dell’inconsistenza degli affetti di cui si è circondato. Sostenuto dalla bizzarra prostituta Ophelia, proverà a vendicarsi del rivale ma, ben presto, si ricrederà sul suo conto e accetterà di collaborare con lui per punire i veri colpevoli del suo tracollo.

Una poltrona per due: il cast

Accanto a Eddie Murphy e Dan Aykroyd, rispettivamente Billy Ray Valentine e Louis Winthorpe III, nel cast troviamo anche Ralph Bellamy (Randolph Duke), Don Ameche (Mortimer Duke), Denholm Elliott (Coleman), Jamie Lee Curtis (Ophelia), Paul Gleason (Clarence Beeks), James Belushi (Harvey) e Kristin Holby (Penelope Witherspoon).

Una poltrona per due: cinque curiosità sulla pellicola

1) Una poltrona per due: il casting originario

I personaggi principali, inizialmente, dovevano essere interpretati da Gene Wilder (Winthorpe) e Richard Pryor (Billy). A causa di una brutta ustione, tuttavia, Pryor dovette rinunciare alla parte e, a quel punto, gli sceneggiatori e Landis presero in considerazione Eddie Murphy. Fu proprio lui a fare pressione affinché la parte di Winthorpe venisse assegnata a un altro collega, piuttosto che a Wilder, perché non voleva essere considerato un rimpiazzo nell’ormai celebre sodalizio artistico tra i due attori.

2) Una poltrona per due: il link con Il principe cerca moglie

Nella commedia di Landis Il principe cerca moglie, uscita nel 1988, il personaggio di Eddie Murphy incontra Randolph e Mortimer Duke, costretti a vivere per le strade come barboni.

3) Una poltrona per due: il mistero di See you next Wednesday

Nella stanza di Ophelia campeggia la locandina di un film del regista mai realizzato, See you next Wednesday. Si tratta di un particolare ricorrente in molte delle sue pellicole: appare sullo schermo in Un lupo mannaro americano a Londra, un suo cartellone fa capolino in The Blues Brothers e fa due piccoli camei anche nel videoclip della hit di Michael Jackson, Thriller, e ne Il principe cerca moglie.

4) Una poltrona per due: l’omaggio dei Simpson

Nell’episodio della serie animata I Simpson, Lunga sfiga alla regina, Bart e Lisa, in preda a un delirio da zuccheri, incontrano due nobili che, come Randolph e Mortimer, scommettono un dollaro sul destino dei due ragazzi.

5) Una poltrona per due: una pioggia di riconoscimenti

Il film è stato candidato a due Golden Globe (Miglior film commedia o musical e Miglior attore in un film commedia o musicale a Eddie Murphy), ha vinto due BAFTA (miglior attore non protagonista a Denholm Elliott e Miglior attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis) e ha ricevuto una nomination agli Oscar per la migliore colonna sonora ad Elmer Bernstein.