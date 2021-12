Una poltrona per due stasera su Italia 1: 10 frasi celebri del film

Non è vigilia di Natale senza Una poltrona per due. Il grande classico delle feste è da anni protagonista del palinsesto tv e anche per il 2021 torna in prima serata, stasera 24 dicembre alle 21,20 su Italia 1, con tutta l’ironia e la comicità di Eddie Murphy. Al suo fianco Dan Aykroyd, celebre anche per la sua performance in The Blues Brothers con John Belushi. La visione del film sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Una poltrona per due, trama e cast del film con Eddie Murphy stasera 24 dicembre 2021 su Italia 1

La trama di Una poltrona per due ruota attorno alle figure di Louis Winthorpe III (Dan Aykryod) e Billy Ray Valentine (Eddie Murphy). Il primo è un altezzoso agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer Duke (Don Ameche) che conduce un’appagante vita fra svago e lavoro. Il secondo è invece un senzatetto insolente e imbroglione che medica la gente spacciandosi per un veterano del Vietnam. Le loro vite si incrociano per strada durante la vigilia di Natale e Louis, credendo di essere aggredito, fa arrestare Billy Ray.

All’episodio assistono proprio i fratelli Duke che, parlando di cosa spinga l’uomo verso la criminalità, decidono di dare vita a un esperimento sociale. Scambiano così le vite dei due malcapitati, offrendo un lavoro di spicco a Billy Ray e facendo crollare la carriera di Louis. Con il sostegno della prostituta Ophelia (Jamie Lee Curtis), quest’ultimo cerca di vendicarsi del senzatetto credendolo responsabile, ma dovrà presto ricredersi e collaborare con lui per avere indietro la sua vita.

Una poltrona per due, le 10 citazioni più famose del film stasera 24 dicembre 2021 su Italia 1

«”Randolph”… come Randolpho Valentino!» (Billy Ray in macchina con i fratelli Duke)

«Portava la mia cravatta di Harvard! No, dico, la mia cravatta di Harvard!! Dio, che orrore! Come se ci fosse andato lui, ad Harvard, quell’imbecille!» (Louis, dopo aver visto Billy Ray per strada)

«Allora, c’è una due cavalli. Entra in un autosalone dove vendono Cadillac e si avvicina al venditore e gli fa: «Vorrei una Cadillac». Allora lei gli dice: «La prego, me la presenti. Vorrei quella grande, ultimo modello». Il venditore è allibito: «Scusi, perché gliela devo presentare?», «Perché me la voglio sposare!». E il venditore: «Ma perché ci tiene tanto a sposare una Cadillac?» E la due cavalli fa: «Io sono stufa di fare l’utilitaria. Io voglio che quando la gente mi vede dica: “Quella sì che è una signora macchina!”» (Barzelletta)

«Tu che sei colorato come me, che ne pensi? (l’autista non risponde). Grazie, sei stato molto prezioso». (Billy Ray rivolto all’autista dell’auto con i fratelli Duke)

«Lui giamaicano, fare spinello, io invece no!» (Billy Ray, mentre indossa il costume da camerunense sul treno e Louis inizia a fumare vestito da giamaicano)

«Tu e il tuo cavolo di premio Nobel! Brutto idiota!!» (Mortimer al fratello, dopo la loro rovina)

«Belo anno a lei». «Buon anno, in questo paese noi diciamo buon anno» (Louis nella scena sul treno)

«Quando ero piccolo, per fare l’idromassaggio sparavo certe bombe dentro la vasca!» (Billy Ray)

«Tu entri avendo mezzo milione in germogli di soia e un attimo dopo i tuoi figli non hanno nemmeno le scarpe!» (Louis)

«Pronto sorveglianza… (Louis punta la pistola a Billy Ray) Buon Natale a tutti!» (Billy Ray)