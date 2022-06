Una notte da leoni stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Todd Phillips, regista del film premio Oscar Joker, dirige Bradley Cooper e Zach Galifianakis in Una notte da leoni, commedia di successo del 2009. La trama vede quattro amici recarsi a Las Vegas per l’addio al celibato di uno loro. Dopo aver prenotato una stanza al Caesar’s Palace, uno degli hotel più lussuosi della città del peccato, si recano sul tetto per un drink. Si sveglieranno senza ricordare nulla di quanto accaduto e per di più senza trovare il futuro sposo. Nel cast anche Ed Helmes, Justin Bartha e Mike Tyson. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Una notte da leoni, trama e cast del film stasera 12 giugno 2022 su Italia 1

Doug (Justin Bartha), Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Alan (Zach Galifianakis) sono in procinto di partire per Las Vegas. Il primo infatti è pronto a sposarsi e, prima di unirsi a sua moglie, merita un addio al celibato con i fiocchi. Arrivati in Nevada, decidono di prenotare una suite nel lussuosissimo Ceasar’s Palace, uno degli hotel più ricchi della città. Prima di iniziare la serata, si recano sul tetto per un brindisi alla notte «che non dimenticheranno mai». Tuttavia, il risveglio porterà proprio un’incredibile amnesia. Stu, Alan e Phil si ritrovano nella suite devastata con una gallina nel corridoio e una tigre nel bagno. Ancor peggio, Doug non si trova.

Cercando di ricostruire la notte, i tre decidono di ripercorrere i loro passi per fare mente locale. Prima di uscire dalla suite, trovano un neonato in lacrime nel ripostiglio. Presto scopriranno che la madre del piccolo, Jade (Heather Graham), è una spogliarellista che Stu ha sposato in un casinò. Dopo altre peripezie capiranno anche che la tigre è di proprietà nientemeno che di Mike Tyson, la cui villa si trova proprio in città. Nel frattempo, il criminale Leslie Chow (Ken Jeong) li contatta sostenendo di essere stato derubato da loro.

Una notte da leoni, 5 curiosità sul film stasera 12 giugno 2022 su Italia 1

Una notte da leoni, la verità sul dente mancante di Stu

Stu, uno degli amici protagonisti del film, si risveglia senza un dente. Tuttavia, la produzione non ha dovuto fare uso di alcuna protesi o effetto speciale. Ed Helms, attore che veste i panni del personaggio, è nato privo di un incisivo, pertanto è stato sufficiente che si togliesse la protesi che usa quotidianamente nella vita per apparire davanti alla telecamera.

Una notte da leoni, Mike Tyson ha recitato sotto effetto di cocaina

Come ha più volte raccontato in interviste successive, Mike Tyson ha recitato tutte le sue scene sotto effetto di cocaina. Il famoso pugile americano infatti ha deciso di accettare la parte proprio per poter finanziare la sua disintossicazione dagli stupefacenti.

Una notte da leoni, Bradley Cooper è in realtà astemio da anni

Alcolista patentato nel film, astemio nella vita reale. Bradley Cooper, che nel film veste i panni di Phil, non beve alcolici infatti da quando aveva 29 anni. In Una notte da leoni è però un insegnante di scuola con dei forti problemi nel resistere a una buona bottiglia di birra o gin.

Una notte da leoni, il litigio dietro le quinte fra due impiegati

Durante una scena del film, una macchina della polizia si ferma davanti all’ingresso del Caesar’s Palace. Sullo fondo, facendo un po’ di attenzione, è possibile notare due impiegati dell’hotel litigare animatamente fra loro. Non si tratta di una comparsa, ma di un vero battibecco fra due reali membri dello staff che non digerivano la presenza della troupe nelle sale dell’albergo.

Una notte da leoni, l’improvvisazione dei brani sul set

El Helms e Zach Galifianakis hanno legato la loro presenza nella serie Una notte da leoni a due brani musicali molto divertenti. In pochi sanno però che Stu’s Song e Three Best Friends non facevano parte del copione e non avevano alcun testo scritto. I due attori hanno improvvisato il tutto davanti alla telecamera.