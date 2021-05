Una notte da leoni in onda il 27 maggio su Italia 1: dieci curiosità sul Film

Il 27 maggio su Italia 1, alle 21.20, torna la follia di Una notte da leoni (in originale Hangover), primo storico capitolo della trilogia comica iniziata nel 2009. Nel cast figurano Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms e Justin Bartha. Una notte da leoni segue le disavventure di quattro amici di Los Angeles, Phil, Stu, Doug e Alan che decidono di passare un fine settimana a Las Vegas per l’addio al celibato di uno di loro. Dopo aver passato una notte indimenticabile, però, tre di loro si risvegliano in una suite devastata senza che vi sia traccia dello sposo. Fra gag irriverenti e battute indimenticabili, ecco 10 curiosità che non conoscete sul capolavoro di Todd Philips (regista, fra l’altro, del pluripremiato Joker che è valso l’Oscar a Joaquin Phoenix).

Dieci curiosità su Una notte da leoni in onda il 27 maggio su Italia 1

1. La trama di Una notte da leoni è ispirata a un evento accaduto a un amico del produttore

La trama di Una notte da leoni è ispirata a un evento realmente accaduto a Tripp Vinson, amico del produttore esecutivo Chris Bender. Vinson era scomparso dal suo addio al celibato a Las Vegas e si era svegliato, raccontò, «in uno strip club con un conto molto alto da pagare».

2. Alcune delle canzoni della colonna sonora di Una notte da leoni sono state improvvisate

Le canzoni di Ed Helms e Zach Galifianakis (rispettivamente Stu’s Song e Three Best Friends) sono state improvvisate sul set di Una notte da leoni.

3. Bradley Cooper è totalmente astemio

Nonostante il personaggio di Phil sia un alcolista patentato, il suo interprete Bradley Cooper è astemio dall’età di 29 anni.

4. La partecipazione di Mike Tyson dovuta alla droga

Mike Tyson ha rivelato di essere apparso nel film Una notte da leoni per “finanziare” la sua dipendenza dalla droga e di aver girato tutte le sue scene sotto effetto di stupefacenti. Il pugile in seguito ha dichiarato che lavorare al film lo ha convinto a cambiare stile di vita.

5. La tigre di Mike Tyson

Nella vita reale, Mike Tyson possiede sette tigri.

6. La location di Una notte da leoni è diventata meta turistica

Il Ceasar’s Palace, albergo che funge da location principale di Una notte da leoni, è stato letteralmente invaso da visitatori di tutto il mondo dopo l’uscita del film.

7. Dalla fiction alla realtà

Quando l’auto della polizia si ferma davanti all’ingresso del Caesar’s Palace, due veri impiegati stanno litigando in sottofondo per le riprese del film.

8. La moda lanciata da Una notte da leoni

La Convention and Visitors Authority di Las Vegas ha rivelato di aver ricevuto numerose richieste da parte di persone interessate a ricreare alcune delle scene più selvagge del film, tra cui quella con il rapimento della tigre.

9. Il pagamento del regista Todd Phillips

Il regista Todd Phillips ha rinunciato al suo solito cachet e ha preferito ricevere una parte della proprietà del film.

10. I costi e gli incassi di Una notte da leoni

Con un budget di produzione di soli 35 milioni di dollari, Una notte da leoni ne ha incassati 467 milioni in tutto il mondo, diventando uno dei film più popolari del decennio.