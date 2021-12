Una notte con la regina stasera su Rai Movie: le curiosità sul film

Sarah Gadon è una delle protagoniste di Una notte con la regina in onda stasera, sabato 18 dicembre 2021, alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Julian Jarrold e uscito nelle sale cinematografiche nel 2015, racconta la sera dell’8 maggio 1945, giornata della vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. Mentre il re Giorgio VI si appresta a parlare all’Inghilterra via radio, le sue due figlie, Elizabeth, futura regina Elisabetta II, e Margaret vogliono unirsi ai festeggiamenti che animano le strade di Londra.

Una notte con la regina: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai Movie alle 21.10

Una notte con la regina: la trama

È la sera dell’ maggio 1945 e, a Londra, la gente si è riversata nelle strade per celebrare il trionfo degli Alleati sulle truppe naziste. Mentre tutti gioiscono per la notizia, il re Giorgio VI si prepara a fare il discorso alla nazione. Affascinate dalla felicità che ha riempito la città, le giovani principesse Elizabeth e Margaret chiedono ai genitori il permesso di uscire fuori da Buckingham Palace per unirsi al popolo. Nonostante la riluttanza iniziale, il sovrano e la regina accettando di lasciarle andare, a patto che con loro vi sia sempre la scorta reale per proteggerle da eventuali pericoli, che non lascino il ballo all’Hotel Ritz e che facciano ritorno a casa entro e non oltre la mezzanotte. Poco dopo il loro arrivo all’albergo, però, Margaret riesce a sgattaiolare via per trascorrere la serata con un ufficiale di marina, ignaro della vera identità della ragazza, tra locali notturni e giochi d’azzardo. Toccherà alla primogenita Elizabeth, accompagnata da un aviatore, girovagare per la metropoli e ritrovare la sorella dispersa.

Una notte con la regina: il cast

Accanto a Sarah Gadon nel ruolo di Elizabeth, nel cast del film troviamo anche Bel Powley (Margaret), Rupert Everett (Re Giorgio VI), Emily Watson (Regina Elizabeth), Jack Reynor (Jack Hodges), Roger Allam (Stan), Jack Gordon (Tenente Burridge), Jack Lasley (Capitano Pryce), Geoffrey Streatfeild (Jeffers), John Neville (Spiv), Samantha Baines (Mary) e Annabel Leventon (Lady McCloud).

Una notte con la regina: cinque curiosità sulla pellicola

1) Una notte con la regina: ispirato a una vicenda realmente accaduta

Pur narrando una storia di fantasia, il film prende spunto da una vicenda reale: le principesse Elizabeth e Margaret che, allora, avevano rispettivamente 19 e 14 anni, la sera dell’8 maggio 1945 uscirono da Buckingham Palace attorno alle dieci di sera con un gruppo di sedici persone e vi fecero ritorno all’una di notte passata, dopo aver ballato la conga.

2) Una notte con la regina: tra Londra e la campagna inglese

I fatti raccontati, ovviamente, sono ambientati a Londra ma soltanto alcune scene (gli esterni di Buckingham Palace, il Mall e Trafalgar Square) sono state girate nella City. La maggior parte della pellicola, infatti, è stata girata a Kingston upon Hull, mentre gli interni della reggia sono stati ricreati a Chatsworth House nel Derbyshire e al castello di Belvoir nel Leicestershire. L’Hotel Ritz, invece, è stato riprodotto al Grand Hotel Metropole di Bruxelles.

3) Una notte con la regina: balli di tendenza

Tra i grandi protagonisti di Una notte con la regina spicca il Lindy Hop Charleston, un genere parecchio in voga negli Anni ’40 e nell’epoca dello swing.

4) Una notte con la regina: coincidenze fortunate

Una delle scene di punta, quella di Trafalgar Square, è stata girata proprio l’8 maggio 2014, giorno del 69esimo anniversario della notte della vittoria.

5) Una notte con la regina: un progetto poliglotta

Una notte con la regina è un’opera internazionale nel vero senso della parola. Si tratta, infatti, di una produzione britannica, svedese e belga.