Una giusta causa stasera su Rai1 in prima serata: trama, cast e storia vera del film

Felicity Jones e Armie Hammer sono protagonisti stasera 8 marzo, alle 21,25 su Rai1, di Una giusta causa. Il film del 2018 di Mimi Leder racconta la vera storia di Ruth Bader Ginsburg, fra le prime donne a frequentare l’università di legge ad Harvard. Nonostante talento e dedizione, però, negli Anni 50 il mondo del lavoro non è pronto a vedere un volto femminile in certi settori. Sarà la sua determinazione a renderla un’icona del tempo e per le generazioni future. Nel cast anche Justin Theroux, Kathy Bathes e Sam Waterson. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Una giusta causa, trama e cast del film stasera 8 marzo 2022 su Rai1

Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones) è una giovane e talentuosa ragazza con l’aspirazione di diventare avvocatessa. Grazie alle sue capacità, riesce ad ottenere un posto all’Università di Harvard per frequentare il corso di legge, ma farsi accettare non è così facile. L’America di quel periodo è ancora vittima di pregiudizi e differenze di genere, tanto che la sua presenza non è ben vista da molti alti esponenti della città e dello stesso istituto. Negli studi però è impeccabile tre anni dopo completerà i suoi studi alla Columbia University di New York.

Nonostante i brillanti risultati, Ruth non riesce a trovare un posto in nessuno studio legale. Nessun avvocato newyorkese la accetta come collega esclusivamente per il suo essere donna. Per questo si trova costretta ad accettare un posto come insegnante. Un giorno però il marito Marty (Armie Hammer) le propone di rappresentare in tribunale un cliente per una piccola evasione legale. Ruth scopre che il caso, all’apparenza di piccola entità, nasconde una profonda discriminazione di genere. Grazie al sostengo di un’altra donna, la progressista Doroty Kenyon (Kathy Bates), Ruth inizia un percorso che la ergerà a pioniera della parità di genere nel settore.

Una giusta causa, la storia vera di Ruth Bader Ginsburg che ha ispirato il film

Ruth Bader Ginsburg, all’anagrafe Joan Ruth Bader prima di prendere il cognome del marito, è una delle donne più importanti nella storia americana recente. Nacque a New York nel 1933 figlia di genitori ebrei giunti dall’Ucraina e già a 15 anni dimostrò una forte predisposizione allo studio. Sua madre l’avrebbe voluta insegnante delle scuole medie, ma Ruth sentì di essere destinata a qualcosa di più grande. Per questo si laureò in diritto ad Harvard nel 1954 e cinque anni dopo completò gli studi alla Columbia University. Un curriculum eccezionale che però non le consentì di entrare in alcuno studio legale, destinandola alla carriera universitaria.

Per vent’anni, fino al 1980 lavorò come docente e ricercatrice, avendo così modo di rapportare la condizione delle donne negli Stati Uniti con le corrispettive nel mondo. Le sue battaglie per la parità di genere e il rispetto verso le donne le consentirono di ricevere numerosi premi e riconoscimenti dalle più alte cariche del Paese. Nel 1980, l’allora presidente Jimmy Carter la nominò giudice della Corte d’appello nel Distretto della Columbia, dove rimase fino al 1993 quando un altro leader americano, Bill Clinton, le chiese di entrare nella Corte Suprema. Vi lavorò fino al settembre 2020, quando morì per le complicazioni dovute a un cancro all’età di 87 anni. Ruth comparve anche per un breve cameo di Una giusta causa, interpretando se stessa in una piccola parte finale del film.