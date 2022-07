Una festa esagerata stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 10 luglio, alle 21,20 su Rete 4, andrà in onda Una festa esagerata di e con Vincenzo Salemme. La famiglia napoletana dei Parascandolo investe una copiosa somma di denaro per la festa dei 18 anni della giovane Mirea. L’obiettivo è affermarsi nella società partenopea ma, con l’approssimarsi dell’evento, le cose iniziano ad andare sempre nel verso sbagliato. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Tosca d’Aquino e Francesco Paolantoni. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Una festa esagerata, trama e cast del film stasera 10 luglio 2022 su Rete 4

Vincenzo Salemme dirige e interpreta il protagonista di Una festa esagerata, commedia che si svolge interamente a Napoli. L’attore interpreta Gennaro Parascandolo, geometra e modesto imprenditore edile che coltiva il sogno di affermarsi nella società. A guidarlo nell’impresa è la moglie Teresa (Tosca d’Aquino), ambiziosa e desiderosa di primeggiare con le altre donne della città. Si avvicina il 18esimo compleanno della figlia Mirea e i due coniugi vedono proprio l’occasione che stavano aspettando. Non badano pertanto a spese, dagli arredi al catering, assumendo persino un cameriere indiano per dare un aspetto esotico alla festa.

Con il supporto di Lello (Massimiliano Gallo), invadente aiutante del portiere del palazzo, Gennaro supporta sempre le scelte delle sue donne, spendendo una fortuna che egli stesso ritiene esagerata. Finalmente è il grande giorno. Gli invitati arrivano, i preparativi sono finiti. Insomma, tutto sembra procedere secondo i piani dei Parascandolo, ma una notizia sconvolge il già fragile equilibrio. L’anziano Scamardella, che abita al piano di sotto con la figlia zitella, muore improvvisamente. Un lutto improvviso che mette così a rischio il regolare svolgimento della serata. È davvero possibile condurre una festa con un defunto vicino? Teresa sembra avere la soluzione, ma scoprirà di sbagliarsi.

Una festa esagerata, qualche curiosità sul film stasera 10 luglio 2022 su Rete 4

Per il suo film, Vincenzo Salemme ha riciclato la trama di una sua pièce teatrale, di cui era stato anche regista, portata in scena nel 2016. Sbarcato al cinema il 22 marzo 2018, Una festa esagerata ha raccolto due milioni di euro nelle tre settimane di programmazione, 848 mila solo nel primo weekend. Per quanto riguarda le location, come detto il film si svolge interamente a Napoli. Nelle varie scene, è possibile vedere la spiaggia del porticciolo di Miseno, ai piedi della chiesa di San Sossio, oltre che alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo campano.