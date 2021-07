«Venus e Serena scuoteranno il mondo». Queste parole hanno accompagnato ieri il primo trailer di Una famiglia vincente – King Richard, film che racconterà sul grande schermo la storia di due campionesse del tennis femminile, le sorelle Williams. Atteso in sala per il prossimo 13 gennaio (in America invece sbarcherà molto prima, il 19 novembre), il film diretto da Reinaldo Marcus Green vedrà fra i protagonisti la stella di Hollywood Will Smith, che vestirà i panni di Richard Williams, padre delle due ragazze.

Come si può intravedere dalle prime immagini diffuse in rete da Warner Bros, che si occuperà della distribuzione internazionale del progetto, la storia partirà dall’infanzia delle due giovani sorelle, attraversando anche i periodi bui e difficili. Il film, infatti, intende mostrare il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere ogni traguardo.

Venus e Serena Williams, due carriere da record

Considerate fra le migliori giocatrici di tutti i tempi, Venus e Serena Williams hanno collezionato assieme 30 tornei del Grande Slam in singolare e 4 ori olimpici, di cui tre in doppio a Sydney 2000, Pechino 2008 e Londra 2012. Le due sono state in grado di salire sul gradino più alto del podio olimpico anche in singolare, con Venus che ha dominato il torneo nel 2000 e Serena che si è imposta a Londra nel 2012. In doppio hanno vinto sei volte il torneo di Wimbledon, l’ultima volta nel 2016, quattro volte l’Australian Open e due volte sia il Roland Garros che lo US Open.

Una famiglia vincente, si inserisce all’interno di una lunga serie di film incentrati sul tennis che negli anni hanno appassionato il pubblico di tutto il mondo.

Borg McEnroe, la sfida infinita

Tra questi un posto d’onore spetta a Borg McEnroe. Uscito nel 2017, racconta una delle rivalità più accese della storia dello sport, ossia quella tra Björn Borg e John McEnroe. Il film, diretto da Janus Metz con protagonisti Sverrir Gudnason nei panni dello svedese e Shia LaBeouf in quelli dell’atleta americano, ruota attorno alla partita più celebre tra i due: la finale di Wimbledon del 1980, disputatasi sul campo centrale dell’All England Club, dove il match fu vinto da Borg in cinque set con un punteggio di 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16-18), 8-6.

La battaglia dei sessi, la partita tra Billie Jean King e Bobby Rings

Emma Stone e Steve Carell, invece, sono protagonisti de La battaglia dei sessi, film del 2017 diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris che racconta la celebre sfida tenutasi il 20 settembre 1973 fra l’allora campionessa mondiale femminile Billie Jean King e l’ex campione maschile Bobby Riggs. La partita, vinta poi da King per 6-4, 6-3, 6-3, si inserì all’interno di un periodo in cui i movimenti femministi rivendicavano sempre più spazio e diritti per le donne e dimostrò una volta per tutte che quest’ultime potevano competere e battere i colleghi maschi. Trasmessa in tv, La Battaglia dei sessi raccolse un pubblico di oltre 90 milioni di telespettatori in tutto il mondo, divenendo uno degli eventi sportivi più visti di sempre.

Wimbledon, tratto dalla storia di Goran Ivanišević

Del 2004 è Wimbledon, film diretto da Richard Loncraine e ispirato alla storia vera di Goran Ivanišević, tennista croato che vinse il Torneo di Wimbledon 2001 dopo essere stato invitato grazie a una wild card. Si tratta di una commedia romantica che vede protagonisti Paul Bettany e Kirsten Dunst nei panni rispettivamente di Peter Colt e Lizzie Bradbury. Lui, ex tennista britannico capace di raggiungere l’undicesima posizione del ranking mondiale, è ormai decaduto, crollando oltre il 100esimo posto della classifica mondiale. Lei invece è una giovane promessa americana che sta facendo risuonare sempre più il suo nome all’interno del circuito. Dal loro incontro nasce una relazione intensa e passionale, capace di dare a entrambi la forza di superare le debolezze e vincere le partite più importanti.

Break Point, fratelli di doppio

Jay Karas dirige Jeremy Sisto e Adam DeVine in Break Point, film del 2014 che racconta la storia di due fratelli amanti del tennis. Jimmy Price (tennista di fantasia) è ormai alla fine della sua carriera come giocatore di doppio e, quando il suo ultimo partner lo molla, si rende conto di essere giunto al capolinea. Prima di alzare bandiera bianca decide però di fare un ultimo tentativo, andando oltre il mondo del tennis per convincere il suo partner d’infanzia – il fratello Darren, ora un insegnante – a collaborare con lui. I due riusciranno ad arrivare persino a un torneo del Grande Slam, occasione per rivalutare il loro rapporto.

Match Point, il destino in una pallina

Il maestro Woody Allen dirige Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson in Match Point, film del 2005 capace di ottenere una nomination agli Oscar nella categoria Miglior sceneggiatura originale e quattro nomination ai Golden Globe, senza tuttavia aggiudicarsi alcun trofeo. La pellicola racconta la storia d’amore fra l’ex tennista irlandese Chris Wilton (tennista di fantasia) e l’attrice americana Nola Rice. Intrecci amorosi e difficili relazioni familiari danno vita a un progetto a metà fra una commedia romantica e un thriller in cui la fortuna e il destino hanno un ruolo chiave.