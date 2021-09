Una famiglia all’improvviso-Istruzioni non incluse: 6 curiosità sul film con Omar Sy in onda stasera su Canale5

Il pluripremiato attore Omar Sy è il protagonista di Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, la pellicola a metà tra commedia e dramma in onda stasera, mercoledì 15 settembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Diretto da Hugo Gélin e distribuito nelle sale a dicembre 2016, il film racconta la storia di Samuel, giovane playboy francese, allergico alle responsabilità e alle relazioni stabili. La sua quotidianità, fatta di tempo libero e agi, viene stravolta dall’arrivo di Kristin, una sua vecchia fiamma. Che, dopo molti anni, si presenta davanti a lui per lasciargli in custodia una neonata, Gloria, dicendogli che si tratta di sua figlia. Da un momento all’altro e senza avere il tempo di metabolizzare, inizia per lui una nuova vita che gli impone di imparare a fare il padre, partendo dall’ABC. Nonostante le prime difficoltà, i due stringeranno un rapporto prezioso, che li porterà a vivere una serie di straordinarie avventure e a cementare un amore fortissimo. Fino a quando, una brutta notizia e il ritorno della madre naturale della bambina non sparigliano le carte, costringendoli a lottare per proteggere, fino all’ultimo respiro, quel fragile equilibrio che erano riusciti a costruire. Dal cast alla differenze col film originale a cui si ispira la versione francese, le sei curiosità sul film.

Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: sei curiosità sul film in onda stasera su Canale5

1. Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: nel cast Omar Sy e Clémence Poesy

Accanto allo straordinario Omar Sy (Samuel), il regista ha scelto attori che sono stati in grado di restituire al pubblico performance indimenticabili. Tra questi, Clémence Poesy (nota per aver interpretato Fleur Delacour in Harry Potter e il calice di fuoco) nel ruolo di Kristin, la giovanissima Gloria Colston, che ha conquistato tutti nella parte di Gloria e Antoine Bertrand, che ha vestito i panni del fidato Bernie. Interessanti anche le interpretazioni di Ashley Walters (Lowell), Clémentine Célarié (Samantha), Anna Cottis (Miss Appleton) e Raphael Von Blumenthal (Tom).

2. Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: il film è un remake del messicano No se aceptan devoluciones

Quella del film non è un’idea originale. La versione francese, infatti, non è altro che un remake del messicano No se aceptan devoluciones, scritto, diretto e interpretato da Eugenio Derbez e uscito nei cinema nel 2013. Gélin ne ha riscritto la sceneggiatura con Mathieu Ouillon, rielaborando i dialoghi, arricchendo e ridefinendo personaggi e situazioni. Tra le due pellicole, a livello di trama, le differenze sono quasi nulle. Gli elementi che cambiano sono, ovviamente, i luoghi (l’originale è ambientato ad Acapulco, Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse nel sud della Francia) e i nomi dei personaggi (Samuel, Gloria e Kristin, nel lavoro di Derbez, erano Valentín, Julie e Maggie). Anche a livello di riscontro del pubblico, le due pellicole hanno raggiunto un successo più o meno analogo. Quel che, forse le discosta maggiormente, sono i guadagni al box office: quella messicana ha portato a casa 100 milioni di dollari, diventando la pellicola di maggior successo del cinema nazionale e quella straniera di maggior successo negli Stati Uniti; quella francese, invece, ne ha totalizzati 32 milioni, accaparrandosi però il titolo di campione di incassi in Francia.

3. Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: Gélin ispirato Benigni e Muccino

In una serie di interviste, Hugo Gélin ha dichiarato che, nella riscrittura della sceneggiatura, si è molto ispirato a due titoli: La vita è bella di Roberto Benigni e Alla ricerca della felicità di Gabriele Muccino. Due esempi di storie che mettono al centro il rapporto tra un adulto e un bambino e la sua tanto emozionante quanto complessa evoluzione.

4. Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: il film girato tra Costa Azzurra e Londra

Il cast, durante le riprese, ha viaggiato molto, spostandosi dalla Costa Azzurra a Londra. Per quanto, in diverse scene, siano ben visibili luoghi simbolo come Piccadilly e Notting Hill, buona parte del girato è concentrato a Shoreditch, quartiere londinese poco conosciuto ma particolarmente artistico. Per quanto riguarda, invece, le location interne, l’appartamento di Samuel e Gloria è stato creato appositamente per il film con l’idea di mettere in piedi una casa che assomigliasse il più possibile a un parco giochi, tra vasche di palline e pareti di lego.

5. Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: la colonna sonora incisa nello studio di Beatles

La colonna sonora è stata realizzata nello studio di registrazione dei Beatles dal compositore canadese Mychael Danna, già ben noto perché premio Oscar per il film Vita di Pi e creatore delle melodie di cult come Little Miss Sunshine e Foxcatcher.

6. Una famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse: il plauso della critica

L’accoglienza che pubblico e critica hanno riservato alla commedia drammatica di Gélin è stata decisamente positiva. E il dominio ai botteghini lo ha dimostrato. Nonostante il tema della paternità improvvisa lasciasse poco spazio all’innovazione, la critica ha apprezzato come l’ensemble scelto dal regista sia stato in grado di veicolarlo, senza spettacolarizzare la gioia e il dolore e attenendosi il più possibile alla realtà, tanto nei suoi sviluppi positivi quanto in quelli più tragici.