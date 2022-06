Una doppia verità stasera su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 12 giugno, alle 21,20 su Rai3, arriva Una doppia verità, thriller del 2017 di Courtney Hunt. La trama inizia con l’accusa di parricidio nei confronti di un giovane, che viene scoperto sulla scena del crimine con in mano l’arma del delitto. Starà all’abilità del suo avvocato trovare un modo per dimostrare la sua innocenza ed evitargli la prigione. Nel cast Keanu Reeves, Renée Zellweger e Jim Belushi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Una doppia verità, trama e cast del film stasera 12 giugno 2022 su Rai3

Il film Una doppia verità di Hunt ha inizio con il giovane Mike Lassiter (Gabriel Basso) accusato di omicidio volontario. La Polizia ha infatti trovato il ragazzo sulla scena del crimine accanto al corpo senza vita di suo padre Boone (Jim Belushi) con in mano un coltello insanguinato. Nel processo, Mike può però contare su un abile avvocato difensore. Si tratta di Richard Ramsey (Keanu Reeves) che per prima cosa cerca di entrare in empatia con il suo cliente. Un feeling fra le due parti infatti consente di architettare una versione dei fatti che risulti credibile alle orecchie della giuria. Mike però, dopo un’incerta ammissione di colpevolezza, si chiude in un silenzio impenetrabile senza lasciare adito a una collaborazione.

Ramsey si trova dunque nell’insolita e sgradita posizione di dover indagare personalmente alla ricerca della verità. Il processo intanto va avanti e i testimoni non fanno altro che confermare la colpevolezza di Mike. È veramente lui l’artefice del delitto? Mentre la situazione del giovane appare sempre più precaria, Richard deve fare i conti con nuovi intoppi. I metodi della collega Janelle (Gugu Mbatha-Raw), che svolge il ruolo dell’accusa, e la reticenza della madre di Mike, Loretta (Renée Zellweger) lo ostacolano quotidianamente. In un giro di depistaggi e insabbiamenti, l’avvocato Ramsey porterà a galla oscure verità sulla famiglia Lassiter.

Una doppia verità, qualche curiosità sul film stasera 12 giugno 2022 su Rai3

Protagonista del film Una doppia verità è Keanu Reeves, che interpreta l’avvocato Richard Ramsey. Tuttavia non fu lui la prima scelta, in quanto inizialmente il ruolo sarebbe dovuto andare a Daniel Craig. Il volto di 007 però decise di abbandonare il progetto a pochi giorni dall’inizio delle riprese senza dare alcuna spiegazione. La produzione si mobilitò subito alla ricerca di un nuovo interprete, trovando in Reeves l’uomo adatto. Nei panni della vedova Loretta appare invece Renée Zellweger, celebre per aver interpretato la protagonista della commedia Il diario di Bridget Jones. La donna decise di tornare al cinema per Una doppia verità a sei anni di distanza dal suo precedente lavoro, My Own Love Song di Olivier Dahan.