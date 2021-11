Un Professore stasera su Rai 1: Christiane Filangieri, carriera e vita privata dell’attrice

Dopo il grande successo della prima puntata, Un Professore ritorna stasera, giovedì 18 novembre 2021, alle 21.25 su Rai 1. Al centro della fiction diretta da Alessandro Alatri e ispirata alla serie catalana Merlì, la storia di Dante Balestra che, dopo otto anni di assenza, ritorna a Roma per insegnare filosofia al liceo Leonardo da Vinci e riallacciare i rapporti con il figlio.

UN PROFESSORE… questa sera, 21.25, @RaiUno !!! @banijaystudios Preparate gli zaini, che vi porto a fare una passeggiata!!📚🎬👍 pic.twitter.com/xji35nhxkf — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 18, 2021

Un Professore: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Un Professore: il cast

Accanto ad Alessandro Gassman nel ruolo del protagonista, Dante Balestra, nel cast di Un Professore figurano anche Claudia Pandolfi (Anita), Nicolas Maupas (Simone Balestra), Christiane Filangieri (Floriana), Damiano Gavino (Manuel), Francesca Colucci (Chicca), Elisa Cocco (Laura), Paolo Conticini (Ettore), Francesca Cavallin (Cecilia), Sara Cardinaletti (Marina Girolami), Paolo Bessegato (Attilio Lombardi), Andrea Preti (Lino Battaglia) e Pia Engleberth (Virginia).

Un Professore: la trama degli episodi di questa sera

Nel primo episodio, Kant, Dante e Anita si avvicinano sempre di più e lui vorrebbe spiegare a Manuel, la pecora nera della classe, il perché conosce sua madre. Il professore invita l’amica a non mentire al figlio e a raccontargli tutta la verità sul suo passato. Intanto, Simone riesce a procurarsi una copia del compito di latino e sceglie proprio Manuel per condividerlo. Nel secondo, Platone, Balestra decide di raccontare ai ragazzi l’amore. Alla lezione assiste anche Cecilia, la madre di Aureliano. La donna, direttrice del Museo di Zoologia, ha da poco divorziato dal marito e si innamora a prima vista dell’insegnante. Nel frattempo, Manuel inizia a mettersi seriamente nei guai: Sbarra, un piccolo malavitoso, lo convoca al suo cospetto e gli ordina di spacciare per lui.

Giovedì 18 novembre il secondo appuntamento con#UnProfessore, su #Rai1 in prima serata💥 ⛔️Attenzione! Sembra che Manuel e Simone si stiano mettendo nei guai 😱 #RaiFiction @RaiUno #WeAreBanijay pic.twitter.com/ra0HVefyZj — Banijay Studios Italy (@banijaystudios) November 16, 2021

Un Professore: carriera e vita privata di Christiane Filangieri

Christiane Filangieri, dal palco di Miss Italia alla recitazione

Nata a Würzburg, in Germania, nel 1978, Christiane Filangieri è uno dei volti più conosciuti della fiction made in Italy. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, ha intrapreso la carriera di accompagnatrice turistica, per poi dedicarsi alla moda. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è datato 1997: in quell’anno, infatti, ha partecipato a Miss Italia, arrivando terza. Quell’esperienza è stata il trampolino di lancio che le ha consentito di costruirsi un percorso professionale di tutto rispetto. Dopo un cameo in un celebre spot pubblicitario della Tim, ha deciso di dare una chance alla sua passione per la recitazione. E, nel 1999, è approdata sul grande schermo con il film Non lo sappiamo ancora diretto da Lino D’Angiò, Stefano Bambini e Alan De Luca, nel quale ha interpretato il personaggio di Marina. Lo studio e la gavetta le hanno spianato la strada, consentendole di farsi spazio, seppur con piccole parti, in una serie di note fiction Rai tra cui La squadra, Una donna per amico 3, Ma il portiere non c’è mai?, Cuori rubati, Perlasca – Un eroe italiano, Amanti e segreti e Amanti e segreti 2. I primi ruoli da protagonista sono arrivati dal 2006 in poi con la pellicola I colori della gioventù, diretta da Gianluigi Calderone, la miniserie di Stefano Reali Eravamo solo mille, Ho sposato uno sbirro, nella quale ha recitato accanto a Fabio Insinna e Giovanna Ralli, lo sceneggiato Crimini bianchi, I liceali 3, I Cesaroni 6, Il paradiso delle signore, Mina Settembre e il suo progetto più recente, Un professore. Accanto alla televisione, ha avuto modo di continuare a farsi conoscere anche al cinema con opere come Caccia al tesoro di Carlo Vanzina e Nessuno come noi di Volfango De Biasi. Ma non solo. Ha dato prova di avere un certo talento anche nella conduzione: nel 2018, infatti, ha preso le redini di Cinepop, rubrica di approfondimento per cinefili in onda su Sky.

Christiane Filangieri: vita privata e marito

Dal 2010 Christiane Filangieri è sposata con il costruttore romano Luca Parnasi. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Alessandro. Sulla sua vita privata, si sa davvero poco. L’attrice è sempre stata molto riservata e non è neanche presente sui social.