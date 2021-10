Un posto al sole: chi sono gli spettatori eccellenti della soap

Sono tanti. Un esercito sul piede di guerra, determinato a farsi sentire. Da quando è circolata l’ipotesi del cambio d’orario di Un posto al sole, non si parla d’altro. Su Facebook, Twitter e pure nelle aule del parlamento, dove il deputato Luigi Iovino ha presentato addirittura un’interrogazione. Il grido è unanime: «Giù le mani da Upas», come lo chiamano i fan, per nulla determinati a piegarsi di fronte all’ennesimo talk politico, almeno senza prima combattere. E lo faranno, c’è da giurarci.

Margherita Hack, l’astrofisica fu grande fan di Un posto al sole

In 25 anni d’onorato servizio, la soap più longeva della televisione italiana, d’altronde, si sarà sicuramente fatta qualche nemico, ma soprattutto molti nemici. Alcuni davvero impensabili. Su tutti Margherita Hack. La grande scienziata, scomparsa nel 2013, intervistata da Dario Vergassola confessò: «Sono bravi attori, molto naturali. Secondo me è anche una fiction di sinistra, in certi momenti parecchio educativa». Che l’astrofisica stravedesse per le vicende degli inquilini di palazzo Palladini, lo aveva raccontato anche Maria Giulia Cavalli, la dottoressa Ornella per intenderci. «Ero al salone del libro di Torino. Ad un tratto, notai un capannello di giovani. In mezzo c’era lei. Nell’istante in cui si accorse di me, sorrise e mi abbracciò. Mi disse che ci guardava tutte le sere. Io non ne sapevo nulla».



Michela Giraud: «Farei anche domani un cameo in Un posto al sole»

Campi diversi, identica passione, tra gli aficionados eccellenti di Un posto al sole c’è Michela Giraud. «Vorrei fare un cameo, anche domani e a titolo gratuito. Ma non vorrei minimamente avere un ruolo. Mi basterebbe entrare al bar Vulcano e ordinare un caffè», ha ammesso candidamente. Per adesso si è accontentata della riuscita imitazione di Nina Soldano, a proposito della quale ha commentato: «Ho realizzato, un sogno essere Marina Giordano. Il giorno in cui la incontrai piansi. Un video lo testimonia».

Toni opposti, «un suicidio per il servizio pubblico», quelli usati da Gianni Minoli per commentare il possibile trasloco di Upas. Direttore di Rai3 al tempo in cui lo sceneggiato venne lanciato, dalla sua creatura non si è mai staccato completamente. Comprensibile, allora, il risentimento adesso che alla soap potrebbe essere preferito il format di Lucia Annunziata: «Si comporta da padrona assoluta della rete. Eppure i suoi programmi non registrano gli ascolti di Un posto al sole. Non capisco la giustificazione per una simile decisione, sarebbe bello conoscerla».

C’è poi chi per esternare il proprio disappunto ha scelto l’inglese «Don’t Touch my #Upas», ha twittato il giornalista de Il Fatto Quotidiano Daniele Conti, insieme all’articolo con la notizia dello spostamento. Quindi incalza «Ma sicuri che la Annunziata (con tutto rispetto per la collega) possa fare gli stessi ascolti di Un Posto Al Sole e gareggiare contro i competitor? #Upas».

Ma sicuri che la Annunziata (con tutto rispetto per la collega) possa fare gli stessi ascolti di “Un Posto Al Sole” e gareggiare contro i competitor? #Upas — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 22, 2021

Patrizia Pellegrino, follower di Un posto al sole su Instagram

Patrizia Pellegrino sull’argomento non si è esposta, ma spulciando i follower del profilo Instagram ufficiale, la sua spunta blu cattura l’occhio. Un indizio che si è alimentato nelle parole di Nina Soldano, in occasione del suo ritorno sul set partenopeo: «Mi hanno scritto in tantissimi, ho scoperto persino di alcune petizioni sul web lanciate al solo scopo di farmi rientrare in scena. Mi hanno fatto piacere poi i messaggi dei colleghi. Maurizio Aiello, Ilaria Moscato, Monica Leofreddi e Patrizia Pellegrino. Anche Maurizio Costanzo ha speso parole in mio favore». E chissà che pure loro non siano nella schiera di quanti alle 20.40 si sintonizzano su Rai3.