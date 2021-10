Un posto al sole sbarca su Rai2? Cosa sappiamo sul futuro della soap opera

Spettatori in ansia per il destino di Un posto al sole. L’indiscrezione lanciata qualche giorno fa da Dagospia ha, infatti, messo in allarme i fan preoccupati per il cambio d’orario ipotizzato per la soap opera. Lo sceneggiato, che di recente ha compiuto 25 anni e attualmente fissato da palinsesto alle 20.40, potrebbe infatti slittare al pomeriggio per far posto a un talk di politica condotto da Lucia Annunziata. Un fulmine al ciel sereno per i tantissimi appassionati delle vicende di palazzo Palazzo Palladini abituati ormai da tempo all’orario, perfettamente conciliabile con le esigenze lavorative e di studio.

L’appello di Patrizio Rispo ai fan per evitare il cambio d’orario

Non sorprendono allora le tante proteste registrate sui social da quando il rumors ha preso a correre. Tra loro anche quelle degli attori, Patrizio Rispo in testa. Il portiere Raffaele, tra i personaggi più amati di Un posto al sole, ha chiesto ai fan di farsi sentire per evitare uno spostamento da più parti ritenuto controproducente. Upas, così viene chiamata la serie sui social dai seguaci più affezionati, d’altronde ha un grosso seguito, testimoniato dai dati relativi all’audience, ecco perché abbonda lo scetticismo circa l’ipotesi di uno spostamento.

Un posto al sole, ipotesi Rai 2

Per trovare una mediazione, allora, si starebbe pensando addirittura a un trasloco su Rai2, dove attualmente sarebbe disponibile la fascia delle 20.10. A far posto a Marina e compagni, sarebbe a quel punto la serie americana Ncis. Fuori discussione, invece, uno slittamento del Tg2 che comincia alle 20.30. Possibile anche, come nella più tipica delle tradizioni italiane, che tutto resti com’è, o che Un posto al sole prenda il posto di Che Succ3de, trasmissione condotta da Geppi Cucciari e pare molto gradita ai vertici Rai. Il caso potrebbe risolversi il prossimo 27 settembre quando dovrebbe svolgersi la riunione decisiva. Intanto, anche i sindacati si sarebbero mossi per tutelare un formato comunque vincente.

La tv trasmette valori, e riesce a farlo meglio #UPAS di tanti programmi con intento educativo. La tv è molto più potente della bomba atomica perché gli effetti si vedono nel tempo. Il prodotto viene prima di tutto, il resto è solo supporto. (cit.Minoli)#lungavitaadunpostoalsole pic.twitter.com/JeBE1sX9QG — Nina Soldano (@NinaSoldano) October 21, 2021

Un posto al sole, la questione approda in Parlamento

A dar loro cassa di risonanza, addirittura, l’interrogazione parlamentare fatta dal deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. Il ventottenne, classe 1993, ha così motivato l’atto: «Parliamo di un appuntamento di riferimento per tantissime famiglie italiane, una delle produzioni di maggior successo realizzate dalla storica sede Rai di Napoli. Oltre che la più longeva della nostra tv di Stato». A suo dire, un cambio d’orario «provocherebbe un’inevitabile crisi di ascolti». Ma per Iovino non è solo una questione affettiva: «Sostengo pienamente la linea portata avanti in questi giorni dalle sigle sindacali secondo cui la crisi della fiction assesterebbe un colpo fatale agli studi Rai di viale Marconi». C’è poi l’aspetto turistico: «Senza dimenticare quanto, in termini di immagine, Un posto al sole impatti da anni positivamente sull’indotto locale, rilanciando il Napoli». La battaglia, insomma, è solo all’inizio.