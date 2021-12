Un Natale senza tempo, stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità sul film

Erin Cahill e Ryan Peavey sono i protagonisti di Un Natale senza tempo, in onda stasera, giovedì 23 dicembre 2021, alle 21.10 su Rai 2. Diretto da Ron Oliver, racconta la storia di Charles Whitley, ricco e affascinante imprenditore che, dopo aver acquistato da una casa d’aste un antico orologio natalizio, scoprirà di poterlo utilizzare per viaggiare avanti e indietro nel tempo, pronunciando la frase magica che si nasconde sul retro.

Un Natale senza tempo: la trama

Megan Turner è una donna innamorata, da sempre, del passato. Una passione che riesce a declinare nel suo lavoro di guida turistica in un’affascinante dimora storica: ogni giorno, tra le pareti di quel misterioso edificio, spiega ai visitatori la storia del suo proprietario, Charles Whitley, inventore e uomo d’affari che, nel 1903, passò dalla povertà alla ricchezza per poi sparire nel nulla, senza lasciare alcuna traccia di sé. Nessuno sa che, in realtà, Whitley non è scomparso: è stato, semplicemente, catapultato nel futuro, mentre era impegnato a riparare un orologio natalizio che si era aggiudicato all’asta. Ritrovatosi nel 21esimo secolo, nella sua casa invasa da sconosciuti e addobbata a festa, cerca in tutti modi di fare ritorno al suo tempo. Soprattutto dopo aver scoperto quel che è successo con la sua partenza: la sua azienda è fallita e la sua fidanzata Eliza si è sposata col suo acerrimo nemico. La conoscenza di Megan, tuttavia, cambierà le carte in tavola: tra i due nascerà un rapporto profondo e la ragazza gli farà conoscere le meraviglie della modernità, convincendolo ad apprezzare l’epoca in cui è piombato. Basterà tutto questo a spingerlo a mettere un punto col passato e a rimanere nel 21esimo secolo?

Un Natale senza tempo: il cast

Accanto ad Erin Cahill e a Ryan Peavey che interpretano, rispettivamente, i ruoli di Megan Turner e Charles Whitley, nel cast di Un Natale senza tempo troviamo anche Brandi Alexander (Amber), Zahf Paroo (Dan), Nelson Wong (Kenny Kwon), Michael St.John Smith (Greg), Karen Kruper (Sharon), Kerry James (Nathan), Anne Marie De Luise (Rosie), Cecilia Deacon (Eliza), Mark Gash (Fredericks), Tristan Shire (Harold Moran), Carlos Joe (Sal) e Jennifer Kitchen (Ms. Cardigan).

Un Natale senza tempo: cinque curiosità sulla pellicola

1) Un Natale senza tempo: il film è la trasposizione di un romanzo del 2018

La trama di Un Natale senza tempo non è altro che un adattamento di A Timeless Christmas, romanzo dell’autrice Alexis Stanton, pubblicato nel 2018.

2) Un Natale senza tempo: il riferimento all’impresa dei fratelli Wright

In una scena del film, Charles parla ad Eliza di due fratelli del North Carolina impegnati a mettere a punto una macchina volante. Si tratta di Orville e Wilbur Wright, inventori del primo aereo a motore che, proprio il 17 dicembre 1903, un giorno prima della scomparsa del personaggio nel film, fecero i loro primi voli.

4) Un Natale senza tempo: la bibliografia di Charles

Per chi fosse incuriosito dalla bibliografia che Charles utilizza per fare ricerche sui viaggi nel tempo, ecco i tre titoli che consulta nel corso del film: La macchina del tempo, Canto di Natale e Un americano alla corte di Re Artù, tutte opere adattate per il grande schermo.

4) Un Natale senza tempo: un ibrido tra due film d’amore

In diverse recensioni, la critica ha definito Un Natale senza tempo come il giusto mix tra Ovunque nel tempo, pellicola sentimentale del 1980 con Christopher Reeve e Jane Seymour, e Kate e Leopold, commedia del 2001 con Hugh Jackman e Meg Ryan.

5) Un Natale senza tempo: una colonna sonora che mescola musiche originali e hit natalizie

La colonna sonora del film risulta abbastanza variegata, tra le musiche originali di Alec Puro e Irving Victoria e alcuni brani celebri come I’ll be Home for Christmas di Brett Eldredge, Silent Night di Franz Xaver Gruber e Joseph Mohr e O Come, All Ye Faithful di John Francis Wade.