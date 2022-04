Un figlio di nome Erasmus stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sono due dei protagonisti di Un figlio di nome Erasmus, in onda questa sera, giovedì 21 aprile 2022 alle 21.20 su Canale 5. Diretto da Alberto Ferrari e uscito nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme streaming nel 2020, il film racconta la storia di quattro amici accomunati da un lutto e un’eredità del tutto inaspettata.

Un figlio di nome Erasmus: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.20

Un figlio di nome Erasmus: la trama

Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro sono quattro amici che, da ragazzi, hanno condiviso innumerevoli avventure e scatenate peripezie, tra cui un’esperienza Erasmus in Portogallo. Dopo aver preso strade completamente diverse, una tragica notizia li riunisce a distanza di vent’anni dal loro ultimo incontro: la donna che tanto hanno amato da giovani durante quel soggiorno all’estero è morta. Così, una volta metabolizzato l’annuncio, il quartetto si mette in viaggio per partecipare ai funerali a Lisbona, del tutto all’oscuro del fatto che la defunta abbia lasciato ‘in eredità’ una figlia, ormai ventenne, che dovranno trovare e sottoporre all’esame del DNA per sapere tutta la verità. E, ben presto, questa reunion improvvisa diventerà l’occasione perfetta per ritrovarsi, recuperare il tempo perduto e riflettere sulle chance che la vita offre.

Un figlio di nome Erasmus: il cast

Accanto a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu nei panni di Ascanio e Jacopo, nel cast del film troviamo anche Daniele Liotti (Enrico), Ricky Memphis (Pietro), Carol Alt (Alexandra), Valentina Corti (Diletta) e Filipa Pinto (Alice).

Un figlio di nome Erasmus: cinque curiosità sulla pellicola

1) Un figlio di nome Erasmus: riflettori puntati sulla paternità

A ispirare il regista Alberto Ferrari nella scrittura del lungometraggio è stato il desiderio di immaginare la reazione a una notizia, l’arrivo di un figlio, capace di cambiare la vita di chi la riceve in un secondo. Tutto raccontato dal punto di vista del futuro papà, personificato dai quattro protagonisti maschili.

2) Un figlio di nome Erasmus: una distribuzione travagliata

Inizialmente, l’uscita nelle sale cinematografiche del film era prevista per il 26 marzo 2020 ma è stata rinviata causa pandemia. Per questo, più o meno un mese dopo e per quattro settimane, Un figlio di nome Erasmus è approdato online su Chili, Rakuten, Sky Primafila, TimVision, Google Play, YouTube, Infinity Tv e Huawei Video. Solo a luglio è riuscito, finalmente, ad arrivare nei cinema.

3) Un figlio di nome Erasmus: in cantiere un reboot

Unitamente alla casa di produzione francese Radar Film, Eagle Pictures pare abbia intenzione di realizzare un remake della commedia, ambientato e girato tra Francia e Puglia, tra Parigi e Lecce.

4) Un figlio di nome Erasmus: una colonna sonora ricca di grandi nomi

La soundtrack è stata curata da grandi compositori italiani e comprende, tra i vari artisti, anche Flavio Premoli, fondatore della Premiata Forneria Marconi, uno dei gruppi di rock progressivo che ha conquistato fan e cultori del genere anche all’estero.

5) Un figlio di nome Erasmus: in giro per l’Europa

Le riprese della pellicola, distribuite nel corso del 2019, si sono divise tra Italia e Portogallo, in particolare tra Roma e Lisbona.