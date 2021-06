Demi Moore e Michael Caine sono i protagonisti del thriller Un colpo perfetto in onda stasera, lunedì 21 giugno, alle 21.15 su La7. Scritto da Edward Anderson e diretto da Michael Redford, il film è ambientato a Londra, sul finire degli Anni 60 e racconta la storia di Mr. Hobbs, un uomo delle pulizie che, poco prima di andare in pensione, pensa di organizzare il colpaccio che gli permetterà di arricchirsi. Intenzionato a derubare la London Diamond Corporation, società per cui lavora, chiede aiuto a una collega, l’insoddisfatta executive Laura Quinn. Nata da un capriccio, la loro impresa arriverà a mettere a repentaglio l’intero sistema economico mondiale. Dal tiepido successo in sala alle location delle riprese, ecco le cinque curiosità sul film.

Cinque curiosità su Un colpo perfetto in onda stasera su La7

Un colpo perfetto: un cast d’eccezione

Oltre a Moore e Caine, la pellicola conta su un cast che, per gli addetti ai lavori, è stata la vera forza del progetto. Da Jonathan Aris nel ruolo di Boyle a Joss Ackland in quello di Milton Kendrick Ashtoncroft, passando per Natalie Dormer (famosa per il personaggio di Margaery Tyrell in Game of Thrones) nella parte di Cassie e Lambert Wilson in quella di Mr. Finch.

Un colpo perfetto: timide tracce di femminismo

Laura Quinn è stato il tramite usato dal regista per offrire una testimonianza concreta della misoginia di certi ambienti di lavoro tra l’inizio e la fine degli Anni 60. Il personaggio della businesswoman interpretata da Demi Moore è l’unica donna dell’organico della London Diamond Corporation ed è costretta a combattere quotidianamente contro pregiudizi e stereotipi duri a morire. Costantemente guardata di sottecchi dai colleghi, sessualizzata e poco apprezzata per il suo talento e le sue skill professionali. Una storia che pare avere ancora tanti riferimenti all’attualità più contemporanea.

Un colpo perfetto: in Italia ha esordito in tivù

Distribuito nelle sale cinematografiche nel 2007, Un colpo perfetto è uscito dapprima in Germania e, un anno dopo, negli Stati Uniti in versione limitata. In Italia, invece, è stato trasmesso per la prima volta direttamente dalla televisione: nel 2011, da Rai 4.

Un colpo perfetto: successo discreto e recensioni positive

Guardando al box office e alle critiche degli esperti, il film ha riscosso un discreto successo. Secondo Rotten Tomatoes, su 93 recensioni il 56 per cento dei critici lo ha valutato positivamente. Metacritic, invece, gli ha attribuito un punteggio decisamente più basso, di 57 su 100, etichettandolo come un heist movie (sottogenere del thriller, usato per riferirsi a film che raccontano la storia di una banda criminale che organizza un furto in maniera accurata e professionale) senza adrenalina e senza frenesia.

Un colpo perfetto: il film girato tra Londra e Lussemburgo

Un colpo perfetto è stato girato prevalentemente tra Inghilterra, Francia e Lussemburgo.