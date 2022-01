Un amore così grande stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Amore, musica e famiglia al centro della prima serata di Canale 5. Stasera 2 gennaio alle 21,15 andrà in onda Un amore così grande, film del 2018 di Cristian De Mattheis con Giuseppe Maggio, Francesca Loy e Il Volo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Un amore così grande, trama e cast del film stasera 2 gennaio 2022 su Canale 5

La trama di Un amore così grande ruota attorno al personaggio di Vladimir (Giuseppe Maggio), ragazzo italorusso che vive a San Pietroburgo con la madre, da cui ha ereditato il talento per la lirica. Alla morte della donna, il giovane parte alla volta di Verona, per raggiungere il padre (Franco Castellano) che non ha mai conosciuto. Qui, dopo aver iniziato a esibirsi con alcuni artisti di strada, si innamora di Veronica (Francesca Loy), ragazza di famiglia benestante.

Ben presto, il suo talento viene notato da persone influenti nel mondo della musica. Vladimir ottiene l’onore di aprire i concerti all’Arena di Verona de Il Volo. Quando la strada per il successo sembra spianarsi davanti ai suoi piedi, il giovane deve fare i conti con il suo carattere difficile e con i fantasmi del suo passato. A complicare le cose anche la famiglia di Veronica che, soprattutto nella figura dell’anziana nonna (Fioretta Mari), non vede di buon occhio la relazione fra la ragazza e Vladimir.

Un amore così grande, qualche curiosità sul film stasera 2 gennaio 2022 su Canale 5

Un amore così grande segna l’esordio davanti alla macchina da presa del trio Il Volo. Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto hanno infatti interpretato loro stessi in alcune scene del film, essendo i protagonisti musicali del progetto. Tra l’altro, il film di De Mattheis è uscito nel 2019, a dieci anni esatti dalla formazione del gruppo lirico. Un’altra curiosità coinvolge invece il protagonista del film. Giuseppe Maggio, che presta il volto a Vladimir, ha seguito diverse lezioni di russo per imparare a recitare in lingua e cantare le arie. Nonostante tutto, in fase di post-produzione la troupe ha deciso di doppiare l’attore durante le scene di canto, sostituendo la sua voce con quella del tenore Pietro Mazzocchetti. Infine, durante la presentazione del film, Fioretta Mari ha detto di essersi ispirata per la “sua” nonna a Meryl Streep, e precisamente alla sua performance ne Il diavolo veste Prada.