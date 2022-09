Con l’uscita di Umberto Bossi dal parlamento finisce un’era

Ci sono highlander che ce l’hanno fatta, come Pierferdinando Casini, e ci sono quelli rimasti fuori dal parlamento: Umberto Bossi non sarà l’ultimo immortale della politica, la sua esperienza tra Camera e Senato è finita ufficialmente dopo 35 anni di presenza fissa. Il Senatùr, ormai 81enne, è l’ultima fragorosa dimostrazione del flop della Lega di Matteo Salvini alle elezioni politiche del 2022. Il fondatore del Carroccio non compare tra gli eletti nel proporzionale pubblicati sulla piattaforma del ministero dell’Interno: la beffa è che la sua circoscrizione, Lombardia 2, è l’unica dove i leghisti non sono riusciti a eleggere nemmeno un parlamentare. Il partito lo aveva piazzato come capolista in quello che sembrava un collegio sicuro, il plurinominale di Varese-Busto Arsizio, ma il disastroso risultato rispetto al 2018 è stato decisivo. Colpa anche del famoso effetto “flipper” previsto dal Rosatellum, il complicato meccanismo per cui, se l’attribuzione di seggi a livello locale a una lista eccede la quota prevista a livello nazionale, la situazione si riequilibra spostando eletti verso le forze politiche che invece sono in debito.

La caduta di un simbolo proprio quando il partito perde al Nord

Bossi, simbolo del celodurismo, dice addio dopo 26 anni alla Camera e nove al Senato. Un’umiliazione subita per colpa di Salvini, la cui leadership è sempre più in discussione ed è appena stata contestata anche dall’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni. È emblematico che proprio mentre la Lega perde la sua connessione con il Nord, schiacciata sulla figura del leader Capitano, e viene surclassata da Fratelli d’Italia nelle regioni che una volta erano sue roccaforti, proprio il personaggio simbolo di quel Nord e dei vecchi venti secessionisti resta al palo. Per evitare la rivolta dei nordisti, Salvini ha provato subito a metterci una pezza, proponendolo come senatore a vita: «Sarebbe il giusto riconoscimento. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta».

Le canottiere, «Roma ladrona», le vicissitudini giudiziarie

Nella sua carriera c’è stato di tutto: le canottiere, «Roma ladrona», la breve alleanza con Silvio Berlusconi e la rottura del 1994, le esperienze di governo e l’incarico di ministro per le Riforme istituzionali e la devoluzione. E poi l’ictus cerebrale nel 2004, il ritorno in politica, fino allo scandalo nel 2012 con l’inchiesta sull’uso dei fondi destinati alla Lega (“The Family“) ma spesi per la famiglia, le dimissioni da segretario federale. Tra le altre vicissitudini giudiziarie, la condanna per la vicenda Enimont e quelle per vilipendio alla bandiera e al capo dello Stato. Montagne russe sempre vissute in parlamento, dal 1987. Fino a oggi.