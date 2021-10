Uma Thurman, musa di Quentin Tarantino, protagonista di Pulp Fiction e dei due film Kill Bill, entra nel cast di Super Pumped, prossima miniserie di Showtime. Il progetto, basato sull’omonimo romanzo di Mike Isaac, intende raccontare in ogni stagione una storia che ha scosso profondamente il mondo degli affari e della Silicon Valley.

Super Pumped, cast e trama della miniserie su Travis Kalanick

La prima stagione, Super Pumped: The Battle for Uber, ripercorrerà la lunga e tormentata genesi e ascesa del colosso dei trasporti privati. Nel dettaglio, la storia si concentrerà sulla figura del fondatore e CEO Travis Kalanick, che avrà il volto di Joseph Gordon-Levitt (Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Inception). Uma Thurman sarà invece Arianna Huffington, imprenditrice e fondatrice dell’Huffington Post nonché parte del consiglio di amministrazione della stessa Uber dal 2016 al 2019. Nel cast anche Kyle Chandler (Friday Night Lights) nel ruolo di Bill Gurley, mentore di Kalanick, Elisabeth Shue, Richard Schiff e Kerry Bishé. Ignota ancora la data di uscita, prevista però per il 2022.

«Siamo ansiosi di lavorare con Uma e siamo certi che interpreterà il ruolo con la sua consueta intelligenza e il suo noto magnetismo», ha dichiarato a Variety Amy Israel, vicepresidente esecutivo di Showtime. «Tutto il cast porterà senza dubbio in vita una storia propulsiva, non vediamo che il mondo possa vederla». Tra gli autori della serie anche Brian Koppelman e David Levien, creatori di Billions.

Le altre apparizioni televisive di Uma Thurman

Uma Thurman torna nel mondo delle serie tv dopo l’esperienza in Chambers, serie Netflix sul mondo paranormale cancellata dopo la prima stagione. In precedenza era già apparsa sul piccolo schermo in The Slap e Imposters, oltre che in Smash per cui aveva anche ricevuto una nomination agli Emmy Awards nel 2012. Prossimamente sarà anche in Suspicion, serie tv thriller prodotta da Apple Tv+. In carriera ha vinto un Golden Globe e un David di Donatello e ha ricevuto una nomination agli Oscar (nel 1995 per Pulp Fiction).