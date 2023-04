Ultraleggero precipitato in Friuli: morte carbonizzate due persone

La notizia è stata confermata all’ANSA dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine: due persone hanno perso la vita, carbonizzate, in un incidente di volo. Nel tardo pomeriggio, in Alta Val Torre, nella zona di Lusevera, alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato delle fiamme ancora prima di perdere di vista l’ultraleggero, che poco dopo si è schiantato al suolo.

Precipita un ultraleggero in Friuli

Nonostante la tempestività dei soccorsi, per le due persone a bordo del velivolo non c’è stato nulla da fare e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La chiamata ai soccorsi – come appreso da Sores Fvg – è stato inoltrata da tre diverse persone che hanno telefonato al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, segnalando la caduta di un ultraleggero nella zona della catena dei Musi.

A quel punto, i Vigili del fuoco hanno inviato in zona un elicottero decollato da Mestre, mentre la Sores Fvg ha dirottato sul posto un velivolo sanitario assieme a un’ambulanza. A causa della scarsa accessibilità della zona, sono stati mobilitati i tecnici del Cnsas Fvg che hanno operato in sinergia con i militari del Sagf/Soccorso alpino della Guardia di finanza. Alle forze dell’ordine spetta il triste compito di svolgere le operazioni di identificazione delle vittime.

L’Ansv ha disposto l’apertura di un’inchiesta

L’Ansv ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza con invio di un investigatore sul sito in cui è precipitato il velivolo per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 29 aprile, in Alta Val Torre, nella zona di Lusevera (Udine). Il mezzo coinvolto era un ultraleggero Pioneer 300 marche I-8548, come confermato con un comunicato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine.