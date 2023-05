Ultimo: «Sono ipocondriaco, mi salva qualche canna. Sanremo? Sono rimasto male»

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera confidando sentimenti ma anche ricordi, dal successo arrivato dopo 7 rifiuti (aveva tentato di entrare ad Amici, ad X Factor e a Sanremo Giovani) fino al rapporto con la sua attuale fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantante si prepara a lanciare, dal 30 maggio su Prime Video, un docufilm sulla sua vita.

Ultimo e l’amore per la musica

L’amore per la musica gli è stato trasmesso dalla madre. «Mia mamma è una sorcina persa. Ascoltavamo Renato Zero tutti i giorni», ha raccontato Ultimo che ricorda anche la prima volta in cui ha incontrato sul palco il suo idolo: «Mi ha presentato così: “Il mio nipotino gode della stessa umiltà dello zio”. In effetti, lui Renato Zero e io Ultimo, siamo un po’ parenti».

Il giovane cantante romano ha parlato anche di sé, del quartiere dove ha vissuto (San Basilio a Roma) e del parchetto che frequentava da ragazzo con gli amici ma anche da solo per ascoltare la musica. Ancora legato alle sue radici, frequenta lo stesso bar e gli amici di sempre e ha anche ammesso di essere ipocondriaco (nel senso che vuole avere tutto sotto controllo) e di far ricorso all’hashish per rilassarsi: «Ogni tanto la sera una canna me la faccio, soprattutto in California dove è legale. Mi rilassa. Non dico sia giusto, è meglio non farlo, così come è meglio non bere coca-cola e non mangiare hamburger da McDonald’s. Non ho il mito della marijuana, ma credo che andrebbe legalizzata».

Il rapporto con Jacqueline e il rammarico per Sanremo

Spazi nell’intervista anche alla sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi, della quale ha detto: «Ci eravamo innamorati senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità e un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America».

E, sull’episodio avvenuto all’ultimo Festival di Sanremo quando la sala stampa ha esultato per la sua esclusione dal podio ha affermato: «Ci sono rimasto male. Soprattutto per loro. Non sono una vittima, me te magno. Fai quel che cavolo vuoi, me ne sbatto, vorrei solo sapere: perché? Perché sei contento se Ultimo arriva quarto? Cosa c’è nella tua testa? Perché esulti, perché mi schernisci con quei gesti?». Una situazione che invece si ribalta fuori, dove Ultimo è molto amato dalla gente: «Sì, lo sono tantissimo. Ma a volte sono anche bersaglio di un odio senza motivo. Però poi mi do i pizzichi e mi dico: svegliati, sei fortunato, vivi di musica. Ed essere Ultimo non significa aver perso».