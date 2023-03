Ultimo in radio, fuorionda della speaker: «Non sta a posto». Critiche sui social

Il video della gaffe di Nicoletta Deponti che parla in modo critico di Ultimo, ospite in radio, è diventato virale in pochi minuti. L’artista era ospite del programma «Password» per promuovere il suo nuovo album e per rispondere ad alcune domande.

L’intervento di Ultimo in radio

Il cantautore romano Ultimo, dopo il Festival di Sanremo 2023, è stato impegnato in giro per le radio a sponsorizzare il suo nuovo album, «Alba». Ospite nel programma «Password» di Rtl 102.5 ha raccontato i suoi momenti magici ed emozionanti che provati sul palco dell’Ariston ma ha parlato anche della vita privata. Nella fattispecie, Ultimo ha parlato di come svolge la sua routine, fornendo informazioni interessanti per tutti i suoi fan. Inoltre, il cantante ha parlato anche della difficoltà nel dover rispondere a tutte quelle domande personali che riguardano la sua vita sentimentale: «A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico ‘resta con me mentre cammino da solo‘, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo».

Il fuorionda della speaker criticato sui social

Dopo le risposte del cantante romano, c’è stato un fuorionda non troppo carino da parte di Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini, gli speaker del programma radiofonico «Password». «È stata una bellissima intervista perché lui ha delle robe faticose da raccontare» esclama la Deponti. Il collega risponde con un’osservazione: «Infatti non ti guarda mai negli occhi, evita». Ed è proprio da questa osservazione che la conduttrice Nicoletta Deponti si è lanciata a ruota libera in un commento spiacevole. «Beh non sta mica a posto», ha detto riferendosi a Ultimo. Il video è diventato virale sui social, provocando una pioggia di critiche su i due speaker radiofonici definendoli «senza cuore».