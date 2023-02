Sanremo 2023, Ultimo era primo nella classifica della terza serata

L’eterno ritorno dell’identico. Come reso noto durante la conferenza stampa in diretta dal Casinò di Sanremo, Ultimo era arrivato primo nella classifica relativa alla sola terza serata di ieri sera. Sulla falsa riga di quanto accaduto a Sanremo 2019, quando il cantante risultò il più votato da casa ma arrivò secondo a causa del voto di giornalisti e giuria d’onore, il pubblico vorrebbe il cantante romano sul gradino più alto del podio ma, almeno per il momento, il peso della sala stampa e della demoscopica lo trascina alla seconda posizione.

Ultimo primo nella classifica della terza serata

A differenza di quanto accaduto nelle prime due serate, dove i cantanti sono stati giudicati esclusivamente dalla sala stampa e Ultimo si è classificato decimo, ieri sera la votazione era ripartita tra il televoto (50 per cento) e la giuria demoscopica (50 per cento). Amadeus non ha però reso nota la classifica relativa alla sola serata di ieri, ma soltanto la generale derivata dalla media tra quella dei giornalisti e quella delle altre due giurie. Il podio è risultato dunque così ripartito: Marco Mengoni al primo posto, Ultimo al secondo e Mr. Rain al terzo.

Solo poco fa, in conferenza stampa, è emerso che Ultimo era arrivato in vetta alla classifica determinata dal voto del televoto e che, quindi, è nuovamente scivolato al secondo gradino del podio per “colpa” della sala stampa. La stessa dinamica che si era proposta alla finale di quattro anni fa, quando il cantante arrivò primo nella classifica del pubblico da casa ma sesto in quella dei giornalisti e della giuria d’onore, cosa che lo fece scivolare al secondo posto della classifica generale (quell’anno trionfò Mahmood).

Trattandosi comunque solo della terza serata e non della quinta, i giochi sono aperti per tutti e nulla è ancora stato determinato.

La classifica generale

Questa l’intera classifica generale resa nota ieri sera:

1. Marco Mengoni con il brano Due vite

2. Ultimo con il brano Alba

3. Mr. Rain con il brano Supereroi

4. Lazza con il brano Cenere

5. Tananai con il brano Tango

6. Madame con il brano Il bene nel male

7. Rosa Chemical con il brano Made in Italy

8. Colapesce Dimartino con il brano Splash

9. Elodie con il brano Due

10. Giorgia con il brano Parole dette male

11. Coma_Cose con il brano L’addio

12. Gianluca Grignani con il brano Quando ti manca il fiato

13. Modà con il brano Lasciami

14. Paola e Chiara con il brano Furore

15. Lda con il brano Se poi domani

16. Ariete con il brano Mare di guai

17. Articolo 31 con il brano Un bel viaggio

18. Mara Sattei con il brano Duemilaminuti

19. Leo Gassmann con il brano Terzo cuore

20. Colla zio con il brano Non mi va

21. Levante con il brano Vivo

22. I Cugini di campagna con il brano Lettera 22

23. gIANMARIA con il brano Mostro

24. Olly con il brano Polvere

25. Anna Oxa con il brano Sali

26. Will con il brano Stupido

27. Shari con il brano Egoista

28. Sethu con il brano Cause perse