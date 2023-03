Ultimo e Jacqueline Luna ancora insieme: la foto che smentisce il gossip sulla crisi

Smentite le voci sulla presunta crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo. A dissipare ogni dubbio è lo stesso cantante, Niccolò Moriconi, che su Instagram ha pubblicato una serie di foto come “prova” della relazione tutt’altro che in rottura, accompagnate da una dedica che ha conquistato il pubblico del social.

Ultimo e Jacqueline Luna stanno insieme

Le foto postate su Instagram da Ultimo arrivano dopo i gossip dell’ultimo periodo su una presunta rottura tra lui e la figlia di Heather Parisi. Pare che il cantante stesse aspettando proprio il giorno del ventitreesimo compleanno della fidanzata per rendere pubblici gli scatti di coppia accompagnati da una dedica toccante, che ha conquistato i follower: «Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro di me. Auguri bionda».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

A far presagire una rottura tra la coppia era stato il settimanale Chi, facendo intendere che la relazione fosse ormai in fase di declino. Il giornale diretto da Alfonso Signorini parlava di un addio che Ultimo e Jacqueline si sarebbero dati di recente. La smentita del cantante con il post chiarificatore è arrivata tempestiva per mettere a tacere qualunque voce sulla loro crisi, dando un messaggio evidente sulla stabilità del loro amore e sulla continuità della loro relazione che dura da circa due anni.

Chi è Jacqueline Luna

Jacqueline Luna di Giacomo, nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni di Giacomo, vive il suo amore con Ultimo dal 2021. Un rapporto non facile, almeno per la distanza, considerato che la ragazza si divide tra Roma, la sua città, e Los Angeles. La giovane si è sempre distinta per la riservatezza e la scarsa voglia di finire alla ribalta del gossip. Jacqueline ha sempre posto l’accento sulla sua necessità di vivere una vita all’insegna della privacy.