Troppo dolore alla schiena, Phil Collins dà l’addio ai live

Il concerto dei Genesis del 26 marzo 2022 a Londra è stato l’ultimo della straordinaria carriera di Phil Collins. Il batterista e poi voce della band britannica, 71 anni, non riesce più a suonare dopo gli interventi chirurgici alla schiena. «Ora dovrò trovare un vero lavoro», ha detto scherzando, ma con una punta di amarezza il musicista salutando i fan dal palco, annunciando che non si sarebbe più esibito dal vivo.

Phil Collins, l’ultimo concerto

Quella della O2 Arena di Londra è stata l’ultima tappa del The Last Domino? Tour, inizialmente programmato per il 2020 e poi posticipato a settembre 2021. La reunion dei Genesis era molto attesa, perché si trattava del primo tour da Turn It On Again del 2007, con Phil Collins voce, il tastierista Tony Banks e il chitarrista-bassista Mike Rutherford, membri storici dei Genesis, più Daryl Stuermer (basso e chitarra) e il figlio di Collins, Nicholas, alla batteria. 47 le date del tour, distribuite tra Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Paesi Bassi.

Phil Collins, le operazioni alla schiena

Durante il tour, Phil Collins si è esibito stando seduto, in quanto ormai non riesce a camminare senza l’uso di un bastone. «A malapena tengo le bacchette in mano», aveva detto a Bbc Breakfast. I problemi di salute di Phil Collins nascono da uno schiacciamento delle vertebre, dovuto alla posizione in cui suonava la batteria: prima nel 2009 e poi nel 2015 si era dovuto sottoporre a due importanti interventi chirurgici alla schiena. A peggiorare le cose anche il diabete: non solo Phil Collins ha dovuto rinunciare alla batteria, ma anche a cantare in piedi.

Phil Collins, i Genesis e la carriera solista

Nato il 30 gennaio 1951, negli Anni Settanta si è unito ai Genesis (che avevano già pubblicato due album) come batterista, diventando poi la voce della band dopo l’addio di Peter Gabriel nel 1975. Phil Collins ha inoltre inciso nove album nel corso della carriera da solista, segnata da grandi successi come In the Air Tonight e Against All Odds.