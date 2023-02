Sanremo 2023, Ultimo contro la classifica della stampa. Ma poi: «Si scherza»

Dopo la prima classifica completa di Sanremo, Ultimo ha ben pensato in merito a questo primo risultati. Infatti, il cantante ha postato alcune storie che ricordano la discussione di 3 anni fa con la sala stampa. Inoltre Fiorello ha fatto cantare l’artista da sdraiato nel dopo festival, realizzando un simpatico siparietto.

NO VABBE RAGA IO LO AMO VOI NON AVETE CAPITO QUESTA COSA COSÌ INASPETTATA PER ME pic.twitter.com/WLRj0fsUGR — Spugna ansiosa 🌅 (@Giusy_Ultimo) February 9, 2023

Lo scherzo di Ultimo in merito alla classifica di Sanremo

Anche in questa edizione di Sanremo Ultimo torna a punzecchiare la sala stampa, però questa volta lo fa attraverso il social Instagram. In due storie postate, il cantante ha commentato il suo decimo posto per il brano «Alba» a tre anni di distanza dalla grandissima lite per il secondo posto ottenuto. In una prima storia ha postato la classifica provvisoria della seconda serata, al completo, della sala stampa e il suo decimo posto e ha scritto «Quando loro…». Nella storia successiva, ha mostrato uno screen in cui si vede lui durante il litigio contro la famosa conferenza stampa per i finalisti scrivendo: «E allora tu…».

Tuttavia, l’artista ha pubblicato anche un’altra storia nella quale si mostra sorridente e disteso sul divano, taggando Sanremo e scrivendo: «Si scherza». Quindi è stato un falso allarme, Ultimo ha voluto solo creare una piccola gag per aumentare l’hype per il suo brano Alba e per il suo decimo posto.

Il cantante a Viva Sanremo

Dopo il Festival, Ultimo è stato anche protagonista nella nuova rubrica «Viva Sanremo», lo show che va in onda al termine del festival condotto da Fiorello, dove il comico chiama i cantanti in gara per farli esibire a cappella con la loro canzone.

Ultimo è stato chiamato da Fiorello proprio mentre era a letto e sul punto di addormentarsi. Il cantante anche in questa occasione ha cantato accennando il ritornello della sua canzone e ha ricevuto un grande applauso dai presenti in studio. Fiorello ha commentato così la piccola esibizione: «Anche da sdraiato, pensa in piedi cosa potrebbe fare».