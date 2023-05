L’ultimo bacio stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità

Stasera 13 maggio, alle 21.25 su RaiMovie, andrà in onda L’ultimo bacio, film del 2001 di Gabriele Muccino. La trama ruota attorno a un gruppo di amici che, giunti ormai alla soglia dei 30 anni, si ritrovano a riflettere sulle scelte che hanno caratterizzato la loro vita. Vittime, ciascuno a proprio modo, della sindrome di Peter Pan, finiranno preda delle loro stesse paure che rischieranno di mettere a repentaglio il futuro e le relazioni con le rispettive compagne. Nel cast Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Sabrina Impacciatore. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

L’ultimo bacio, trama e cast del film stasera 13 maggio 2023 su RaiMovie

Terzo film di Gabriele Muccino, L’ultimo bacio racconta le storie intrecciate di un gruppo di amici ormai quasi 30enni. Carlo (Stefano Accorsi) è fidanzato con Giulia (Giovanna Mezzogiorno), da cui aspetta da qualche mese un bambino. Tuttavia, quando si reca al matrimonio dell’amico Marco (Pierfrancesco Favino), conosce per caso Francesca (Martina Stella), affascinante 18enne di cui si invaghisce a prima vista. Tra i due nasce un’irrefrenabile attrazione che sfocia in una relazione clandestina alle spalle di Giulia. Quando però la donna scopre tutto, la situazione degenera a tal punto che il rapporto sembra sull’orlo di una rottura forse insanabile. Soltanto con l’aiuto di tutti gli amici Carlo riuscirà a farsi perdonare e riprendere in mano le redini della sua vita.

Nel frattempo, Adriano (Giorgio Pasotti) non se la passa molto meglio. Il suo matrimonio con Livia (Sabrina Impacciatore) non è mai stato così a rischio e i due sono prossimi alla rottura. La crisi raggiunge il culmine quando Adriano pensa di andarsene di casa e lasciare forse anche la città. Situazione delicata anche per Paolo (Claudio Santamaria), triste per la malattia che ha colpito suo padre e la contemporanea rottura con la storica fidanzata. Chiude il cerchio Alberto (Marco Cocci) che, incapace di impegnarsi con serietà, passa da una relazione all’altra senza mai concludere nulla.

L’ultimo bacio, 5 curiosità sul film stasera 13 maggio 2023 su RaiMovie

L’ultimo bacio, l’esordio sul grande schermo di Martina Stella

Il film di Gabriele Muccino segna il debutto al cinema di Martina Stella, qui interprete della giovanissima Francesca. Pur non avendo più recitato in altri film del regista romano, l’attrice ha partecipato a diversi film di successo. Basti pensare a Un’estate ai Caraibi e Ti presento un amico di Carlo Vanzina, Natale a 5 stelle di Marco Risi e Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina.

L’ultimo bacio, il cameo di Carmen Consoli

La colonna sonora si incentra principalmente sul brano L’ultimo bacio di Carmen Consoli. La stessa cantante siciliana appare in un breve cameo nel film e, a detta di Gabriele Muccino, ha inciso profondamente nel titolo del film. Grazie al suo contributo infatti si optò per la versione definitiva, abbandonando l’idea iniziale di Non sono pensieri carini.

L’ultimo bacio, il sequel Baciami ancora e l’addio di Mezzogiorno

Il successo del film ha spinto Muccino e la produzione a realizzare un sequel con il ritorno di gran parte del cast. Nel 2010 infatti è uscito al cinema Baciami ancora con la colonna sonora omonima di Jovanotti. Spicca però l’assenza di Giovanna Mezzogiorno, che decise di non prendere parte poiché poco amante dei sequel. «Non mi piaceva lo sviluppo del mio personaggio», disse in un’intervista al Gr1. «Ho grande stima per Gabriele, ma non mi ha convinto quello che ho letto nel copione».

L’ultimo bacio, premi e incassi al botteghino

Acclamato dalla critica, il film di Muccino ha ottenuto 10 nomination ai David di Donatello, vincendone cinque, tra cui regia e produzione. Fra i riconoscimenti anche tre Nastri d’Argento, tra cui quello per la canzone originale a Carmen Consoli e altrettanti Ciak d’Oro. Quando agli incassi, secondo i dati Cinetel, totalizzò 13 milioni di euro al botteghino nazionale rimanendo in sala per circa sei mesi.

L’ultimo bacio, il remake americano di Tony Goldwyn

La fama del film di Gabriele Muccino si è diffusa anche all’estero, tanto che nel 2006 uscì negli States un remake dal titolo The Last Kiss. Diretto da Tony Goldwyn, segue pedissequamente la trama della versione italiana. Il protagonista si chiama qui Michael e ha una relazione con la fidanzata Jenna, da cui aspetta un figlio. Al matrimonio di un amico incontra la bella Kim, che lo seduce nonostante voglia dimostrarsi fedele alla sua ragazza.