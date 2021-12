Ultimo attacca i virologi-cantanti: «Tornate in ospedale e non fate i pagliacci»

L’esibizione del trio di virologi Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti, non è andata giù a tanti. La polemica dopo la rielaborazione in chiave pro vax dei tre scienziati della canzone Jingle Bells, andata in onda su Rai Radio 1, durante Un giorno da pecora, ha generato molte polemiche. Anche Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha attaccato il trio attraverso il proprio account Instagram. Nonostante il Covid continui a correre e la campagna vaccinale abbia bisogno ancora di essere spinta per raggiungere tutta la popolazione italiana, c’è ancora tempo per le polemiche e il cantante ha voluto attaccare gli scienziati. «Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro», ha scritto in una story su Instagram.

L’attacco di Ultimo ai tre virologi

«Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il proprio mestiere». Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, non ha proprio digerito l’esibizione di Bassetti, Crisanti e Pregliasco. I tre hanno rielaborato Jingle Bells, mantenendo la melodia ma cambiando il testo in «sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci, se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare». Ultimo attacca e scrive in una story su Instagram: «Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star». Il rimando non è soltanto alla visibilità sempre maggiore degli scienziati, ma anche a un mondo dello spettacolo e della musica che ha dovuto rinunciare per tanto tempo agli eventi live e ancora non può tornare a pieno regime.

L’ironia dei social

Sui social network si è scatenato il sarcasmo degli utenti. Si è parlato di variante «O’microfon» e c’è chi ha ironizzato parlando del «trio dei virologi che aprirà il concerto dei Maneskin». Alcuni scherzano, altri attaccano aspramente e continuano a dichiarare che non si vaccineranno, schernendo la canzone. In tanti chiedono: «Ma questa la cantiamo a capodanno dai balconi?». Il richiamo è al periodo di lockdown, ormai lontano ma sempre nei pensieri di tanti.