Ultima Generazione, nuovo blitz in via del Tritone con attivisti seminudi

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione in via del Tritone a Roma: in topless ragazze e ragazzi che hanno bloccato il traffico per diversi minuti prima dell’intervento della polizia.

Oggi abbiamo scelto di mettere a nudo la fragilità del nostro corpo. Lo stesso corpo che si ammala di inquinamento e che patisce il caldo, la sete, il freddo e la fame. #Siccità #maltempo #clima #ClimateEmergency#EmiliaRomagna#UltimaGenerazione#NonPaghiamoIlFossile pic.twitter.com/HxkteEtTQR — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) May 4, 2023

La protesta degli attivisti di Ultima Generazione

Sei attivisti di Ultima Generazione hanno effettuato un blitz a Roma, incatenandosi seminudi in strada e bloccando via del Tritone. Hanno esposto le scritte «stop fossile» dipinte sul corpo. Alla fine i sei sono stati trascinati via di peso dalla polizia. Una delle ragazze, Eos, ha spiegato i motivi dietro la protesta: «Diranno forse che siamo oscene. Ma io mi chiedo. Siamo oscene? Osceno è quello che è successo ieri in Emilia Romagna e il governo, che sa che questi eventi estremi continueranno a succedere e nonostante ciò continua a investire nelle fonti fossili». Anche Agustina, attivista Ultima Generazione, ha commentato: «Io sono terrorizzata da quello che porterà con sé lo scarseggiare del cibo e dell’acqua, la distruzione dei nostri territori e delle nostre case, l’impoverimento massivo delle persone, gli enormi flussi migratori e il dilagare di nuove malattie: un accentuarsi di tutte le disparità: di razza, genere, classe sociale, abilità, orientamento sessuale, età. Davanti a questa prospettiva mi sento estremamente vulnerabile, molto di più di quanto mi possa sentire con il mio corpo mezzo nudo, a bloccare una strada. Preferisco vedermi a fare tutto ciò che è possibile, con il mio corpo e in modo nonviolento oggi, che vedermi a lottare o difendermi per un pezzo di pane domani».

Le parole di Salvini dopo la protesta

Arriva anche la reazione di Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, alla protesta degli attivisti. «Roma, pseudo-ambientalisti bloccano via del Tritone spogliandosi e incatenandosi per strada. Identificazione, denuncia e multa, e vediamo se gli passa la voglia». Salvini ha espresso «solidarietà a cittadini e lavoratori che vogliono viaggiare senza dover subire sceneggiate che di ‘sostenibile’ non hanno nulla».