Ultima Generazione blocca la Tangenziale Est: gli attivisti si calano dal ponte

Viabilità a Roma nel caos a causa degli attivisti di Ultima Generazione. Alcuni giovani sostenitori si sono calati da un ponte sulla Tangenziale Est e hanno costretto gli automobilisti sulla carreggiata a fermarsi.

Il blocco degli attivisti di Ultima Generazione sulla Tangenziale Est di Roma

Gli attivisti di Ultima Generazione colpiscono ancora e questa mattina hanno bloccato la Tangenziale Est nella città di Roma. Alcuni attivisti si sono calati dal ponte con imbracature e caschetti, esponendo lo slogan della loro campagna «Non paghiamo il fossile». Allo stesso tempo, alcuni ragazzi e ragazze si sono schierati in fila gli uni accanto agli altri e hanno mostrato un lungo striscione. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che li hanno spostati e il traffico dei veicoli è stato portato alla normalità. Luceverde Infomobilità su Twitter ha informato gli automobilisti in viaggio della protesta, evidenziando le condizioni del traffico sulla Tangenziale Est: «Chiusura temporanea della Tangenziale Est all’altezza di via delle Valli per una manifestazione non autorizzata, in direzione San Giovanni». Inoltre, l’account su Twitter ha spiegato che «le code iniziano da Corso Francia».

Pochi giorni fa gli attivisti avevano bloccato l’aeroporto di Fiumicino

Continuano le proteste degli ambientalisti nella capitale. Gli attivisti di Ultima Generazione nella mattina di lunedì 15 maggio hanno bloccato l’autostrada A90 Roma-Fiumicino, in direzione dell’aeroporto Leonardo Da Vinci. Sul luogo della protesta sono stati chiamati a intervenire gli agenti del Commissariato di Fiumicino, che hanno spostato e liberato la strada. Venti giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per blocco stradale, manifestazione non autorizzata e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre hanno ricevuto tutti un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Fiumicino. Il 4 maggio invece, gli attivisti avevano deciso di manifestare seminudi in strada a Roma, bloccando la circolazione e venendo aspramente criticati anche dal vicepremier Matteo Salvini.