Ultima Generazione blocca ancora il Raccordo Anulare: due blitz in poche ore

Ennesimo blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione Disobbedienza Civile sul Raccordo Anulare di Roma. Gli attivisti hanno scavalcato una rete e occupato per circa venti minuti la strada tra via Tiburtina e via Sant’Alessandro, vicino alla centrale del latte.

Blitz di Ultima Generazione sul Raccordo Anulare

L’ultimo blocco stradale è avvenuto alle 8 di questa mattina ed è stato ripreso e diffuso sui vari canali social con un messaggio che si riferisce al 25 aprirle appena trascorso. Il movimento ambientalista ha spiegato quanto serva agire contro il combustibile fossile e protestare contro le politiche ambientali del governo. Dieci gli ambientalisti presenti alla manifestazione, tra cui uno in sedia a rotelle, con uno striscione e l’hashtag #nonpaghiamoilfossile. Dopo questo primo blitz ne è iniziato un altro, andato in scena intorno alle 10.45, quando altri nove cittadini hanno preso parte ad un altro blocco stradale sempre sul raccordo anulare, questa volta all’altezza dell’Aurelia.

«Siamo disperati, non abbiamo altro da fare, ci stanno rubando il futuro e l’acqua, signora non è preoccupata per i suoi figli?», ha detto uno dei ragazzi seduto a gambe incrociate agli automobilisti che, inferociti, stavano cercando di spostare i ragazzi per liberare il passaggio. I dieci attivisti presenti sulla Tiburtina sono stati bloccati dalla Polizia dopo aver ricevuto gli insulti di alcuni conducenti. Accompagnati in commissariato per accertamenti, potrebbero essere denunciati e raggiunti da un foglio di via obbligatorio.

Le recenti manifestazioni degli ambientalisti



Solo pochi giorni fa, il 20 aprile, il movimento ambientalista aveva bloccato in via Labicana, vicino al Colosseo, con altri attivisti bloccati dalla Polizia con gli zaini pieni di colla alla fermata della linea C Torrenova. Spostati di peso, gli appartenenti a Ultima Generazione sono poi identificati in commissariato. Il 22 aprile invece, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Terra, era stato organizzato una protesta scandita da musica e ballo contro «l’inazione climatica del Governo e la repressione di ogni forma di dissenso»