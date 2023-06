Ultima Generazione, due attivisti condannati a 9 mesi: si incollarono alla statua del Laocoonte

Sono stati condannati a nove mesi con pena sospesa i due attivisti di Ultima Generazione che lo scorso agosto si incollarono alla statua del Laocoonte all’interno dei Musei Vaticani. La sentenza arriva dal Tribunale Vaticano: Ester Goffi, 26 anni, e Guido Viero, di 61, dovranno pagare una multa di 1.500 euro per il reato di danneggiamento aggravato e una da 120 euro per quello di trasgressione «a un ordine legalmente dato dall’autorità competente». Viero e Goffi, inoltre, sono stati condannati a risarcire il danno al monumento per un totale di 28.148 euro.

Condannati due attivisti di Ultima Generazione

I due attivisti, Ester e Guido, sono stati condannati per quanto accaduto circa un anno fa, il 18 agosto 2022, quando incollarono le loro mani alla base della statua all’interno dei Musei Vaticani. In pochi minuti dall’inizio, l’intera sezione del museo era stata evacuata, mentre Ultima Generazione aveva denunciato il fatto che alle persone presenti era stato sequestrato il cellulare, restituito loro solo dopo la cancellazione dei video dell’azione. L’obiettivo del movimento, così come per tutte le altre presenze nei musei o per i blocchi stradali, era quello di lanciare l’allarme a attirare l’attenzione sull’emergenza climatica.

Condannata anche Laura Zorzini

Il tribunale vaticano ha condannato anche la terza attivista Laura Zorzini che, durante il blitz ai musei vaticani, filmò l’azione degli attivisti. A suo carico solo un’ammenda di 120 euro per il reato di trasgressione «a un ordine legalmente dato dall’autorità competente». Nell’udienza di oggi, il promotore di giustizia aveva richiesto una condanna a 2 anni e 5 giorni per Guido Viero, di 2 anni per Ester Goffi e di un mese per Laura Zorzini.