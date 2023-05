Ultima Generazione, nuova protesta: attiviste coperte di fango davanti a Palazzo Madama

Gli ambientalisti e le ambientaliste di Ultima generazione tornano a far parlare delle motivazioni legate alle loro proteste: stavolta, durante il blitz avvenuto poche ore fa, hanno tentato di colpire la facciata del Senato con acqua e fango. Gli attivisti hanno urlato: «L’alluvione dell’Emilia Romagna era un disastro annunciato. Portiamo il fango della politica nel palazzo della Politica». I giovani, che si sono cosparsi di fango, sono stati fermati dall’intervento della polizia e dei carabinieri, nello specifico 11 di loro sono stati bloccati e, successivamente, portati in caserma.

Ultima Generazione tenta di colpire Palazzo Madama

Pochi minuti fa, Ultima Generazione ha dichiarato in un post: «Di nuovo il Senato, a grande richiesta. Persino Cruciani ieri ci ha spronato a mettere in atto azioni più radicali, invitandoci a rapire i petrolieri. Noi però crediamo fortemente nella nonviolenza. Lo stesso non si può dire di chi comanda le Forze dell’Ordine (quale ordine, che stiamo colando a picco?) e per chi dirige lo scempio di una politica che manda i propri cittadini al macello. Davanti ad un’alluvione che ha messo in ginocchio un’intera regione, il Ministro per la Protezione Civile Musumeci ha trovato la sfacciataggine di affermare che dobbiamo abituarci a convivere con il collasso climatico».

La polemica contro Musumeci