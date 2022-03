Ultima Fermata, anticipazioni: format, nuove coppie e ospiti di stasera 30 marzo 2022 su Canale 5

Prosegue l’avventura di Ultima fermata, in onda questa sera, mercoledì 30 marzo 2022, alle 21.25 su Canale 5. Prodotto da Fascino e condotto da Simona Ventura, il nuovo reality targato Mediaset riprende a grandi linee il modello di Temptation Island ed è tutto dedicato al viaggio di un gruppo di coppie in crisi, alla ricerca di un’occasione per chiarirsi le idee e capire il da farsi sul futuro.

Ultima fermata: cosa sapere sul programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Ultima fermata: in cosa consiste il format

Divise in due appartamenti, da una parte due uomini e una donna, dall’altra due donne e un uomo, le coppie protagoniste del programma non vengono separate per mettere alla prova i loro sentimenti ma per cercare di comprendere se la crisi che stanno vivendo è un momento di stop temporaneo o il sinonimo evidente di un’incompatibilità irrisolvibile. Dalla mancanza di dialogo alla voglia (non condivisa) di un figlio, fino al non capire più il perché si sta insieme, sono solo alcuni dei problemi che sembrano gravare sulle relazioni al centro della scena e allontanare sempre di più quelli che, un tempo, erano partner innamorati.

Cosa succede se finisce la passione e il desiderio fisico in una coppia? Avete mai vissuto questo dilemma? Ci vediamo MERCOLEDÌ 30 MARZO in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata di #UltimaFermata pic.twitter.com/3A84tHD8Rr — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) March 27, 2022

Una parete multistrato consentirà alle due parti di interagire in vario modo: il primo, un led, consentirà di comunicare in maniera unidirezionale con l’altro raccontando il proprio punto di vista. Il secondo, un pannello trasparente, permetterà di veder cosa fa l’altro. Il terzo, infine, riguarda la decisione finale e definitiva. Altra grossa novità è che non esiste isolamento: ogni partecipante, nella propria porzione di casa, potrà fare quel che vuole, uscire e invitare persone vicine alla coppia. Compresi psicologi e terapeuti, figure fondamentali per le dinamiche della trasmissione: saranno loro ad analizzare i comportamenti e a suggerire la strategia giusta per stabilire il verdetto finale, da comunicare al momento del confronto. Ogniqualvolta una coppia uscirà dal programma, ne arriverà una nuova in sostituzione.

Ultima fermata: le coppie

Mentre due delle tre coppie al centro della prima puntata hanno già stabilito cosa ne sarà del loro destino, la terza rimane in bilico. Se, infatti, da un lato Valeria e Maurizio e Adriana e Jonatan hanno scelto di separare le loro strade, i primi per gli innumerevoli tradimenti dell’uomo, i secondi per l’ombra di una donna misteriosa su un rapporto che pareva andare a gonfie vele, Valentina e Samuel rimangono ancora nel limbo. Tra lei che ha chiesto il divorzio e pare non smuoversi da quella posizione e lui che cerca in ogni modo di far rientrare la crisi e salvare un matrimonio che dura da sei anni.

Adriana e Jonatan sono arrivati alla fine del loro percorso a #UltimaFermata e, dopo aver entrambi appoggiato le loro mani alle pareti, decidono di incontrarsi per capire che direzione prendere! pic.twitter.com/QYLH9xgsWl — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) March 23, 2022

Ultima fermata: nuove coppie e anticipazioni sulla puntata di stasera

Nella puntata di stasera, dopo essersi presi del tempo per pensare e osservare più cose, Samuel e Valentina affronteranno il confronto finale, quello che potrebbe essere l’inizio di un nuovo corso o l’ultimo faccia a faccia tra due persone inadatte a stare insieme. Chiuso questo capitolo, interverrà il ricambio: archiviate le storie precedenti, il reality accoglierà nuove coppie con le loro esperienze travagliate e il desiderio di capire e capirsi meglio.

Ultima fermata: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, Ultima fermata è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play e Mediaset Infinity.