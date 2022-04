Ultima Fermata stasera su Canale 5: anticipazioni, format e coppie della puntata

Terzo appuntamento con Ultima Fermata. Stasera 6 aprile, alle 21,30 su Canale 5, Simona Ventura tornerà con nuove storie e coppie inedite pronte a mettersi a nudo di fronte alle telecamere per affrontare i loro problemi relazionali. La scelta è fra concedere una seconda chance al partner oppure dirsi addio per sempre rinunciando al futuro insieme. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme alle puntate precedenti.

Ultima Fermata, come funziona il programma condotto da Simona Ventura

Ultima Fermata ricorda molto da vicino Temptation Island, reality di punta delle reti Mediaset. A differenza del programma delle tentazioni, qui non ci saranno ostacoli fra la coppia ma solo step da superare al fine di capire se è il caso di proseguire insieme o rompere la relazione. Una volta nella casa, le coppie si troveranno in due stanze separate da una parete a più strati. La prima consente di comunicare solo in maniera unidirezionale senza consentire al partner di controbattere, mentre la seconda permetterà anche di vedere il proprio lui o la propria lei al di là del muro. Infine, il terzo step porterà al confronto e alla decisione finale. Mentre prenderanno la loro decisione, i protagonisti non saranno soli ma potranno invitare nella propria stanza amici, familiari o persino psicologi e terapeuti. Questi ultimi avranno un ruolo cruciale con i loro suggerimenti di analisi e comunicazione.

Nuove coppie, nuove storie d’amore e nuove decisioni ci aspettano nella terza puntata puntata di #UltimaFermata! Ci vediamo DOMANI in prima serata su Canale 5 insieme a Simona Ventura pic.twitter.com/KqR8RJZ2oZ — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) April 5, 2022

Ultima Fermata, quali sono le nuove coppie di stasera 6 aprile 2022 su Canale 5

Dopo l’addio fra Valentina e Samuel e la riappacificazione fra Stefania e Giorgio, nuove coppie saranno protagoniste di Ultima Fermata. La puntata di stasera infatti accoglierà Francesca e Luigi, già a primo impatto molto diversi fra loro. Da quanto trapela nelle prime anticipazioni, la donna sarebbe alla ricerca di una verità ancora ignota, mentre l’uomo si troverebbe in un limbo decisionale. Poco prima del faccia a faccia iniziale però, Francesca ha sorpreso tutti chiedendo il confronto nel loft con il fidanzato.

Ultima Fermata affronterà poi anche la crisi fra Stefania e Luca, insieme ormai da 12 anni. L’uomo è però un «farfallone» che non perde occasione per attaccare bottone con le ragazze, almeno secondo il parere di lei. Per questo motivo la sua gelosia è sempre alle stelle, anche perché con il passare del tempo numerosi indizi la portano a credere dell’esistenza di più di un tradimento. Stefania è dunque arrivata allo stremo, tanto da chiedere al fidanzato di poter controllare il suo telefono e persino di geolocalizzarlo negli spostamenti.

“È sempre stato un farfallone…” Pronti a scoprire cosa accadrà nella terza puntata di #UltimaFermata? Vi aspettiamo Mercoledì in prima serata di Canale 5, non mancate! pic.twitter.com/6y1JwKqZsv — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) April 4, 2022

Tradimenti alla base anche della crisi di Lucia, che ormai non riesce più a perdonare i flirt del fidanzato Manuel con altre donne. Quest’ultimo non si sente invece realmente apprezzato e non riesce ad accettare le critiche della fidanzata e di chi la sostiene. Intanto, prima di prendere la decisione finale, Lucia conosce il suo vicino di casa che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella sua scelta definitiva.