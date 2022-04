Anticipazioni Ultima Fermata stasera su Canale 5: le nuove coppie dell’ultima puntata

Ultima chance per ritrovare l’amore. Stasera 13 aprile, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda la puntata finale di Ultima Fermata, programma di Maria De Filippi con la conduzione di Simona Ventura. Al centro dell’episodio tre nuove coppie, che si metteranno a nudo per mostrare i loro problemi relazionali e tentare di appianare le divergenze. In scaletta anche Luca e Stefania, presenti nella scorsa puntata. Alla fine della trasmissione, dopo un confronto diretto, dovranno infatti decidere se continuare ancora insieme oppure dirsi addio per sempre. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Ultima Fermata, quali sono le nuove coppie di stasera 13 aprile 2022 su Canale 5

L’episodio finale di Ultima Fermata con Simona Ventura sarà teatro del confronto finale tra Luca e Stefania. Nel corso della puntata scorsa, in onda il 6 aprile, la donna aveva presentato nel programma i tradimenti del marito, di cui non si fida più, tanto da volerne monitorare gli spostamenti. I due, insieme ormai da 12 anni, dovranno decidere stasera se proseguire insieme oppure dirsi addio. Stefania ha per questo un’idea particolare, ossia farsi un tatuaggio a sfondo sessuale per ricordare al marito i suoi misfatti. A quel punto Luca si sfogherà, ricordando come abbia avuto sempre e solo occhi per lei.

MERCOLEDÌ 13 aprile in prima serata su Canale 5 scopriremo quale decisione prenderanno Luca e Stefania, al posto loro cosa avreste fatto? Vi aspettiamo per l’ultima puntata di #UltimaFermata! pic.twitter.com/pzbk8ySotM — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) April 7, 2022

Ultima Fermata presenterà anche tre coppie inedite. Fra queste, c’è quella di Lucia e Manuel. Nonostante avessero fissato il matrimonio per il prossimo 6 giugno, la donna ha deciso di tirarsi indietro poiché non convinta del carattere del promesso sposo, che definisce piatto. «In questi giorni sono stato solo deriso e preso in giro, oltre che umiliato», ha risposto invece l’uomo, che durante la trasmissione cercherà di sfogarsi in ogni modo possibile.

Giungeranno alla resa dei conti anche Celeste e Giuseppe, la cui storia d’amore sembra ormai giunta al capolinea. Un tradimento da parte di lui ha portato la coppia al capolinea, ma la ragazza non intende darsi per vinta in quanto crede ancora di provare un forte sentimento. Manuel però sembra essere convinto a cambiare definitivamente vita, tanto che minaccerà di lasciare Ultima Fermata senza Celeste per partire in una nuova avventura. Infine, la trasmissione con Simona Ventura presenterà i problemi di Marco e Valentina, con quest’ultima che chiederà una conferma per capire i suoi veri sentimenti. L’uomo però, dal canto suo, manifesterà malumori per il trattamento della fidanzata, che a sua detta lo tratta più come un figlio che come un partner.