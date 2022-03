Anticipazioni Ultima Fermata stasera su Canale5: format e coppie

L’amore torna protagonista delle reti Mediaset. Stasera 23 marzo, alle 21,20 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata di Ultima Fermata, nuovo programma ideato da Maria De Filippi. Alla conduzione non ci sarà però il volto di C’è posta per te, bensì Simona Ventura. La trasmissione metterà al centro alcune coppie in crisi, ormai sull’orlo dell’addio, che cercheranno con l’aiuto di esperti di riaccendere la scintilla dell’amore. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

A volte lasciamo correre e pensiamo che il tempo sistemerà le cose al posto nostro ma forse a volte occorre fermarsi e… Non perdete #UltimaFermata in onda mercoledì in prima serata su Canale 5! Buon lavoro Simona 😉 @Simo_Ventura pic.twitter.com/MzzrReChVM — UltimaFermataIT (@UltimaFermataIT) March 19, 2022

Ultima Fermata, il format e coppie del programma con Simona Ventura stasera 23 marzo 2022 su Canale 5

Come funziona il programma da stasera su Canale 5

Il format di Ultima Fermata ricorda molto da vicino quello di un altro reality di successo di Mediaset, ossia Temptation Island. Anche qui, le coppie in crisi dovranno provare a recuperare il rapporto o rassegnarsi a una storia giunta al capolinea. Sebbene non ci siano tentatori o tentatrici, alla fine del loro percorso i due protagonisti si troveranno davanti a una scelta finale: proseguire insieme oppure dirsi addio in via definitiva. «I problemi di una coppia possono essere tanti, dalla mancanza di dialogo al desiderio non condiviso di un figlio», ha spiegato la conduttrice Simona Ventura. «Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse è meglio fermarsi con l’aiuto di uno psicoterapeuta».

Quali sono le tre coppie protagoniste finora annunciate

Tramite una serie di post e video sui canali social ufficiali, Ultima Fermata ha finora svelato la presenza di tre coppie. Ognuna si metterà a nudo mostrando pubblicamente i problemi che hanno condotto alla crisi, cercando di capire se sia il caso di concedersi una seconda chance oppure se sia giunto l’atto finale. Stefania e Maurizio sono sposati da quattro anni, ma non condividono lo stesso desiderio di famiglia. La donna infatti ha espresso subito la sua volontà di avere un figlio, trovando però inaspettatamente resistenza nel marito, che ancora non si sente pronto. «Il nostro è un amore con la A maiuscola», ha spiegato nel video sui social l’uomo. «Stefania vuole tanto un figlio, io invece no e la situazione mi preoccupa perché temo di perderla».

Differente invece il caso di Valentina e Samuel, uniti in matrimonio ormai da sei anni. Il loro amore non è più fiorente come in passato, soprattutto dopo che la donna ha incontrato un altro uomo. Valentina ha per questo inviato una lettera a Samuel chiedendo il divorzio consensuale, poiché ormai convinta di provare qualcosa di intenso per un’altra persona. Il marito però non ci sta e intende dare tutto se stesso per cercare di recuperare la relazione. A Ultima Fermata anche la storia di Adriana e Jonathan, che fanno coppia da quattro anni. Ancora nulla in merito alla causa della loro crisi, anche perché sui loro profili social dominano foto da innamorati. Cosa avrà incrinato dunque il loro rapporto? «Devo risolvere questo problema», ha annunciato l’uomo sui canali della trasmissione.