Ulisse, stasera su Rai1 lo speciale per l’incoronazione di Carlo III

Il 6 maggio si avvicina e con esso la data dell’incoronazione di Carlo III. Il Regno Unito e il mondo intero si preparano infatti all’ascesa al trono dell’erede di Elisabetta II in un clima di festa e agitazione. Polemiche, soprattutto a corte, e malumori accompagnano uno degli eventi più importanti dell’anno. Per l’occasione, stasera 3 maggio alle 21.25 su Rai1 Alberto Angela condurrà La Corona dei Windsor, speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta. L’episodio ripercorrerà la storia della famiglia reale, presentandone gli aspetti meno noti al pubblico con interviste inedite in Italia. Fra gli ospiti ci saranno Sir Antonio Pappano e Andrea Bocelli, unico italiano ad esibirsi durante l’evento. La visione di Ulisse – Il piacere della scoperta sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ulisse – Il piacere della scoperta, le anticipazioni dello speciale di stasera 3 maggio 2023 su Rai1

Carlo III si appresta a diventare il sovrano più anziano mai incoronato nell’Abbazia di Westminster, ben 70 anni dopo sua madre Elisabetta II. In attesa che la corona di Sant’Edoardo cinga il suo capo, Alberto Angela proverà a tratteggiare la storia della dinastia di origine tedesca che da circa un secolo ha assunto il nome di uno dei suoi castelli. Ulisse – Il piacere della scoperta proverà a immaginare il prossimo regno di Carlo III, da sempre aperto sostenitore dei temi ambientali. La cerimonia porterà anche all’incoronazione di sua moglie Camilla che, dopo un’iniziale insofferenza dei britannici, sembra averne guadagnato il rispetto e la stima. Lo speciale La Corona dei Windsor anticiperà gli antichi rituali che avranno luogo sabato prossimo e narrerà la storia dei gioielli della corona, che vantano alcune delle pietre più preziose al mondo.

Torna #Ulisse, il piacere della scoperta. A 70 anni dall’ultima incoronazione britannica, @albertoangela ci guida attraverso la storia affascinante della Corona dei Windsor in occasione dell'investitura di #CarloIII.

Mercoledi #3maggio alle 21.30 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/FVOUHVm4TI — Ulisse – Rai1 (@UlisseRai1) May 2, 2023

L’incoronazione di Carlo III arriva però in un momento teso e concitato della famiglia Windsor. Divisioni e scandali hanno colpito i reali, su cui spicca il plateale abbandono della vita pubblica da parte del principe Harry e di sua moglie Meghan, che non presenzierà alla cerimonia. Lo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta si concentrerà sui libri e i documentari che di recente hanno sconvolto l’opinione pubblica e provocato imbarazzo a corte. Alberto Angela si avvarrà anche dell’aiuto di vari ospiti. Ci saranno infatti Sir Antonio Pappano, chiamato a dirigere l’orchestra dell’incoronazione, e Andrea Bocelli, unico artista italiano ad esibirsi nell’atteso concerto. Sarà possibile ascoltare anche un intervento di Antonio Caprarica, scrittore e biografo di molti membri della famiglia Windsor. Infine, parlerà Bona Frescobaldi, che ha ospitato Carlo III durante i suoi soggiorni in Toscana.