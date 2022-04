Ulisse stasera su Rai1: anticipazioni e luoghi della prima puntata con Alberto Angela

Nuova stagione per Ulisse – Il piacere della scoperta. Alberto Angela, che ieri ha compiuto 60 anni, torna alla guida del suo programma di divulgazione per una stagione ricca di novità e soprattutto di viaggi in Italia e nel mondo. «Con la nuova stagione siamo finalmente tornati a spostarci liberamente», ha detto Angela a Sorrisi e Canzoni. Stasera 9 aprile, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda la prima di sei puntate che ruoterà attorno all’affondamento del Titanic. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare le stagioni precedenti.

Ulisse – Il piacere della scoperta, anticipazioni e luoghi di stasera 9 aprile 2022 su Rai1

La nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta si aprirà con i 110 anni dall’affondamento del Titanic. Il gioiello della tecnica naufragò nella notte fra il 14 e il 15 aprile 1912 portando alla morte di oltre 1500 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Prima tappa di Alberto Angela sarà la Groenlandia, oltre il Circolo Polare Artico, per ammirare i maestosi ghiacciai della Baia di Disko. Qui, secondo gran parte degli esperti che hanno studiato il naufragio, si formò l’iceberg che affondò il Titanic. Il viaggio proseguirà poi a Belfast, in Irlanda del Nord, per osservare i cantieri che diedero vita al transatlantico.

Alberto Angela e le telecamere di Ulisse – Il piacere della scoperta si sposteranno poi a Southampton, nel sud dell’Inghilterra, dove il Titanic salpò per il suo viaggio inaugurale verso New York. Si volerà poi a Londra, per visitare la mostra dedicata alla nave. Qui Angela racconterà la storia dei passeggeri partendo da alcuni oggetti e reperti rinvenuti sul fondo del mare. Spazio anche per alcune immagini del cult con Leonardo DiCaprio e per la cronaca del tempo, dalla ricerca dei dispersi alle inchieste ufficiali fino al ritrovamento del relitto, che oggi riposa sul fondo dell’Atlantico a circa 3800 metri di profondità.

Ulisse – Il piacere della scoperta, di cosa parlerà Alberto Angela nelle prossime puntate

La notte del Titanic è solo la prima delle sei nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta. Sabato prossimo, 16 aprile, toccherà alla Sardegna con un viaggio fra mare e pietra, senza dimenticare l’orgoglio degli isolani e la loro storia. Spazio poi alla scomparsa dei Neanderthal, con un racconto che arriverà fino alle origini di una specie che dominò l’Europa e parte dell’Asia. Alberto Angela viaggerà anche nel Salento a Porto Selvaggio, per ammirare la Grotta del Cavallo e i suoi reperti. E ancora, una puntata si concentrerà su Parigi e la Belle Epoque: spazio ai pittori impressionisti, all’Esposizione Universale del 1900 con la creazione del cinematografo da parte dei Lumiere.