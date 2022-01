Ulisse stasera su Rai1: puntata speciale sulla shoah

Un lungo viaggio nella memoria per non dimenticare. Stasera 25 gennaio, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda Ulisse – Il piacere della scoperta con una puntata speciale dedicata alla Shoah. Si tratta di un episodio della stagione 2018, che racconta il viaggio senza ritorno della comunità ebraica di Roma. Al fianco di Alberto Angela ci saranno anche diversi testimoni diretti, tra cui la senatrice a vita Liliana Segre. Sarà possibile rivedere all’opera il compianto Gigi Proietti, qui nei panni di alcune figure rilevanti dell’epoca. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ulisse – Il piacere della scoperta, anticipazioni e ospiti di stasera 25 gennaio 2022 su Rai1

Il rastrellamento del ghetto di Roma e le parole di Liliana Segre

Il racconto della puntata inizierà dal 16 ottobre 1943, trasferirono ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento gli ebrei del ghetto di Roma. Si potranno ascoltare le testimonianze di reduci, allora bambini, che riuscirono a evitare il rastrellamento del sabato nero di Roma per caso o grazie all’aiuto di altri abitanti. Vittime furono però anche rom, omosessuali e, più in generale, dissidenti politici.

Solo in pochi riuscirono a salvarsi. Tra loro, offriranno una testimonianza Liliana Segre e Sami Modiano, catturato in Grecia. La senatrice italiana racconterà il suo viaggio a bordo di un treno merci che partì dal famoso binario 21 della Stazione di Milano, dove Alberto Angela si recherà per far toccare con mano i luoghi più significativi. La squadra di Ulisse – Il piacere della scopertapoi si recherà direttamente in Polonia, dentro l’ex campo di sterminio di Auschwitz. Si potranno ricordare le condizioni di vita dei deportati, costretti a giorni di stenti e fame, e la triste fine che li aspettava nelle camere a gas. Qui sono conservate tante testimonianze, dalle scarpe agli accessori passando per i giocattoli dei bambini.

Berlino e i monumenti commemorativi

«Lo dicono cieco, ma l’odio ha la vista acuta di un cecchino». Dalla frase della poetessa polacca Wislawa Szymborska, premio Nobel per la letteratura, la troupe partirà quindi per un viaggio a Berlino. La capitale tedesca ospita molti monumenti che ricordano le vittime. Fra questi, ci sono il Museo ebraico e il Memoriale per gli ebrei assassinati in Europa.