Ulisse stasera 7 maggio su Rai1: Alberto Angela racconta i Neanderthal

Quinto appuntamento con la stagione 2022 di Ulisse – Il piacere della scoperta che torna dopo gli ottimi risultati della scorsa settimana. Sette giorni fa la puntata sulla Belle Époque ha raccolto oltre 2,5 milioni di spettatori e il 15 per cento di share. Stasera 7 maggio, alle 21,25 su Rai1, Alberto Angela torna con una puntata interamente dedicata agli uomini di Neanderthal. Il viaggio del noto divulgatore scientifico attraverserà l’Europa e l’Italia, dalla Grotta Guattari al Circeo in provincia di Latina fino al Salento con la baia di Uluzzo. La ricerca tenterà di spiegare ascesa e caduta di una delle specie umane più discusse della storia. Sarà possibile guardare la trasmissione in diretta streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove sono disponibili anche le puntate precedenti.

Ulisse – Il piacere della scoperta, temi e luoghi di stasera 7 maggio 2022 su Rai1

Cos’è accaduto alla specie umana che popolava Europa e parte dell’Asia prima dell’avvento dell’Homo Sapiens? Come mai non resta alcuna traccia archeologica di tali uomini dalla forza straordinaria? Cosa accade quanto due razze umane differenti per epoca e tradizioni entrano in contatto? Queste domande muoveranno il viaggio di Ulisse – Il piacere della scoperta attraverso Italia ed Europa. Alberto Angela spiegherà, assieme a un team di esperti del ministero della Cultura, i territori abitati dai Neanderthal e dai Sapiens.

Si partirà dalle recenti scoperte nella Grotta Guattari al Circeo (Latina). Qui gli studi della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina con gli esperti dell’Università Tor Vergata di Roma hanno portato al più grande ritrovamento di resti umani in territorio italiano. Alberto Angela racconterà per Ulisse i nuovi scavi in corso prima di volare nel sud-ovest della Francia, nelle falesie del Pèrigord per vedere antichi esempi di pittura rupestre. Si tornerà poi in Italia nella baia di Uluzzo, in provincia di Lecce, dove sono stati trovati i resti di Homo Sapiens più antichi d’Italia. Il viaggio di Ulisse – Il piacere della scoperta si concluderà poi in provincia di Verona, nella grotta di Fiumane, uno dei più importanti siti preistorici del vecchio continente.