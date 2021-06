Ulisse il piacere della scoperta ultima puntata: ecco dove saranno questa sera e di cosa si occuperanno Alberto e Piero Angela

Stasera alle 21,25 su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta con la conduzione di Alberto Angela e la partecipazione straordinaria del padre Piero. La stagione 2021 del programma si concluderà oggi con uno speciale interamente dedicato al nostro pianeta e al suo stato di salute.

Si intitola Un pianeta meraviglioso: il futuro da salvare infatti l’episodio finale della nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, presentato da Alberto Angela sui suoi canali social con una provocazione. «Tutto il ciclo che porta una semplice maglietta a casa vostra (dalla produzione al trasporto e ai negozi, compreso lo smaltimento) richiede ben 3.900 litri d’acqua», scrive il divulgatore scientifico più amato d’Italia su Facebook.

«Per dare un’idea, abbiamo sistemato 3.900 bottiglie da un litro lungo la pista di atletica leggera dello Stadio dei Marmi a Roma. Ci sono volute diverse ore. Le bottiglie, tutte allineate, una dietro l’altra, hanno completato quasi un intero giro di pista. Lo sfruttamento delle risorse naturali è un tema al quale io e Piero teniamo tantissimo e che abbiamo deciso eccezionalmente di affrontare insieme».

Le tappe del viaggio nell’ultimo episodio di Ulisse il piacere della scoperta

Il viaggio di Alberto e Piero Angela, che appunto toccherà anche Roma, partirà dall’Etna, ancora in fase di eruzione, per poi passare a una terrazza virtuale dove si osserveranno gli oceani, la cui temperatura si alza in maniera preoccupante, e i ghiacciai, che si sciolgono rischiando di sommergere intere città. Ultima tappa sarà il piccolo paese deserto di Rocchettine, in provincia di Rieti, per comprendere come la natura sia pronta a riappropriarsi dei suoi spazi se lasciata libera.

Si parlerà infine delle misure di prevenzione per fronteggiare disastro climatico: energie alternative, consumi intelligenti e sfruttamento oculato delle risorse. Un percorso iniziato da Ulisse – Il piacere della scoperta vent’anni fa nelle sue prime puntate e che oggi è pronto a segnare un’altra tappa importante.