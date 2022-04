Anticipazioni Ulisse stasera su Rai1: Alberto Angela racconta la regina Elisabetta II

In occasione del suo Giubileo di Platino, Ulisse – Il piacere della scoperta celebra la regina Elisabetta II con una puntata interamente dedicata. Stasera 23 aprile, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda l’episodio Elisabetta, l’ultima grande regina, risalente alla stagione 2020 e opportunamente aggiornata. Si potrà così ripercorrere l’intera vita della monarca britannica, dall’adolescenza fino all’incoronazione, attraversando anche i momenti più delicati del suo lungo regno. Fra gli ospiti anche Helen Mirren, interprete di Elisabetta al cinema. La visione sarà disponibile anche sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ulisse – Il piacere della scoperta, temi e ospiti di stasera 23 aprile 2022 su Rai1

Per la nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta Alberto Angela invita i telespettatori in un viaggio nel tempo che attraverserà buona parte del XX secolo. Sarà possibile vedere la lenta trasformazione della regina Elisabetta attraverso i principali fatti storici e familiari che hanno toccato la casa reale dei Windsor. Spazio dunque all’abdicazione di Edoardo VIII e per la fastosa incoronazione della sovrana, salita al trono ancora giovanissima. E ancora, ad Ulisse si potranno analizzare gli Anni 60 con il successo dei Beatles e le vicende interne della famiglia reale, fino ad arrivare al matrimonio del figlio Carlo con Lady Diana.

La puntata racconterà però anche il presente, con la triste scomparsa del principe e marito Filippo e lo scandalo che ha coinvolto il terzogenito Andrea. Il tutto mentre Elisabetta è nuovamente divenuta punto di riferimento per il Paese durante la pandemia. Con le più belle immagini d’epoca, molte delle quali reduci da un attento restauro, i telespettatori di Ulisse – Il piacere della scoperta potranno rivivere le celebrazioni più celebri e importanti della famiglia reale.

Ospite d’eccezione sarà l’attrice Helen Mirren, premio Oscar per la sua interpretazione nei panni di Elisabetta in The Queen. In esclusiva per Ulisse, con Alberto Angela racconterà il suo personale incontro con la regina dopo averne vestito i panni sul grande schermo. Veronica Pivetti, invece, reciterà un brano de La sovrana lettrice dello scrittore inglese Alan Bennett, mentre il giornalista Antonio Caprarica rivelerà inediti aneddoti sulla famiglia reale. Infine, grazie a un vecchio filmato, Gigi Proietti rivivrà nei panni di Edoardo VIII, re per meno di un anno.